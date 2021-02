Dolci di Carnevale: un concorso online sulle specialità locali. Tutte le info utili.

Siamo arrivati a Carnevale 2021. Quest’anno sarà una festa in tono decisamente minore, poiché non si terranno sfilate di carri allegorici e corsi mascherati, a causa della pandemia. Le sfilate in molti casi sono state rimandate all’estate. Non mancheranno, comunque, le iniziative per celebrare questa festa che dovrebbe regalare divertimento e spensieratezza. Almeno per addolcire questo periodo.

Saranno proprio gli eventi gastronomici a connotare questo strano Carnevale, fatto di divieti e coprifuoco. Eventi online, naturalmente, come il primo concorso virtuale sui dolci tipici di Carnevale delle tradizioni locali d’Italia. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come partecipare.

Dolci di Carnevale: concorso online sulle specialità locali

Si tratta del primo “contest” virtuale di dolci tipici di Carnevale, si chiama “A carnevale ogni frittella vale” ed è organizzato dalla Federazione italiana delle strade del vino, dell’olio e dei sapori. Il concorso si svolgerà dal 9 al 16 febbraio, martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale.

Lanciato con l’hashtag #aCarnevaleOgniFrittellaVale, il concorso è un vero e proprio viaggio virtuale tra le specialità e nei luoghi della tradizione gastronomica del Carnevale regionale italiano.

Un viaggio goloso, raccontato sul sito web della Federazione italiana delle strade del vino e sui suoi canali social, Facebook e Instagram. Un racconto fatto di immagini, video e parole.

In ogni Regione italiana, infatti, i dolci di Carnevale assumono denominazioni diverse: chiacchere, bugie, crostoli, rosoli, castagnole, frittelle, ecc. Questi dolci rappresentano un concentrato di storia, cultura, territorio e tradizione e saranno i protagonisti del contest.

Il concorso coinvolgerà ristoratori, fornai, pasticceri e tutti gli appassionati che vorranno condividere le tradizioni del proprio territorio. Si può partecipare gratuitamente, inviando foto rappresentative di un dolce tipico locale di Carnevale, accompagnate dal racconto della sua storia e tradizione, da una descrizione e anche dalla ricetta.

Una selezione di scatti e racconti entrerà a far parte di un book digitale che sarà realizzato dalla Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia.

Come partecipare al concorso

La partecipazione è gratuita e rivolta a:

Artigiani dell’arte bianca (pasticceri, fornai, panificatori, …)

(pasticceri, fornai, panificatori, …) Ristoratori (cuochi, osti, chef, …)

Comunicatori del gusto (assaggiatori professionali, foodblogger, giornalisti, degustatori,…)

(assaggiatori professionali, foodblogger, giornalisti, degustatori,…) Custodi della tradizione (appassionati, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di promozione, comitati del carnevale, agricoltori, …).

La partecipazione prevede l’invio dei materiali a mezzo e-mail a info@stradevinoitalia.it dal 9 al 16 febbraio 2021.

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie rigorosamente inedite, a colori oppure in b/n, con inquadrature sia verticali che orizzontali unitamente a un testo contenuto nella scheda d’iscrizione compilata secondo il modulo che puoi scaricare da www.stradevinoitalia.it/carnevale2021.

La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi (dimensione minima lato lungo 3000px) e in formato JPEG (.jpg).

La scheda che accompagna la foto, oltre ai dati personali del partecipante, deve contenere:

il nome del dolce rappresentato nella foto;

rappresentato nella foto; gli ingredienti principali che lo caratterizzano, con particolare attenzione alle materie prime utilizzate;

che lo caratterizzano, con particolare attenzione alle utilizzate; il racconto del suo legame con il territorio ;

; un abbinamento (non necessariamente spiritoso) (facoltativo);

(non necessariamente spiritoso) (facoltativo); altri elementi utili alla sua descrizione.

A conferma dell’avvenuta ricezione e registrazione del materiale testuale e fotografico, i partecipanti riceveranno un messaggio all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo d’iscrizione. L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi relativi ad e-mail non giunte a destinazione per motivi di natura tecnica. I materiali prodotti per il contest sono da intendersi quale produzione artistica e culturale.

Le foto e una sintesi del racconto potranno essere postate su Instagram e Facebook, entro il 16 febbraio 2021, con gli hashtag ufficiali #acarnevaleognifrittellavale #carnevalevirtuale2021 #lestradedelcarnevale #saporiesaperitalia taggando il profilo della Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia (@stradevinoitalia).

Partecipando al contest, gli autori acconsentono all’utilizzo delle proprie immagini e testi da parte della Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia, a titolo gratuito, con finalità divulgativa, didattica e/o promozionale, nel rispetto dei dovuti crediti fotografici.

Premiazione e Vincitori

Al termine del contest una giuria nominata dalla Federazione valuterà i lavori pervenuti e deciderà di premiare le foto e i racconti più rappresentativi per ogni categoria in gara, tra artigiani dell’arte bianca, ristoratori, comunicatori del gusto, custodi della tradizione, tenendo conto anche del gradimento che i materiali avranno sui canali sociali della Federazione.

Particolare importanza verrà attribuita al racconto che accompagnerà la foto del dolce di Carnevale, al legame del dolce con il territorio che rappresenta. La giuria ai fini della premiazione terrà inoltre conto del gradimento che i materiali avranno sui canali sociali della Federazione.

I vincitori di ogni categoria, saranno annunciati il 19 marzo, giorno di San Giuseppe (e festa del papà) e riceveranno in premio esperienze, attività o prodotti, offerti dalle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori d’Italia e che saranno comunicati all’atto della proclamazione del vincitore.

La premiazione è da intendersi a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.

