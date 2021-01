Le date del Carnevale 2021: quando cade martedì grasso. Tutte le informazioni utili.

Manca un mese circa al Carnevale 2021. In questo anno ancora segnato dalla pandemia sarà molto diverso da come lo abbiamo conosciuto finora. Se lo scorso anno i primi casi di Covid-19 si erano manifestati in Italia quando già le manifestazioni di Carnevale stavano volgendo al termine, solo alcuni eventi finali sono stati cancellati, come al Carnevale di Venezia, quando però le principali manifestazioni si erano già svolte. Quest’anno molte manifestazioni sono state cancellate o rinviate. Nei giorni del Carnevale, a febbraio, dovremo accontentarci di eventi in tono minore o in streaming.

Nel frattempo scopriamo quando cade carnevale quest’anno: le date dei giorni di festa, dal giovedì al martedì grasso.

Leggi anche –> I luoghi migliori dove vivere per ogni segno zodiacale

Le date del Carnevale 2021: martedì grasso e i giorni di festa

Ci stiamo avvicinando al Carnevale 2021. In piena pandemia e con una terza ondata di contagi in arrivo non c’è molto da festeggiare. Eppure le celebrazioni e i riti del Carnevale possono aiutarci a scacciare per un attimo le preoccupazioni, esorcizzandole. Un modo per riappropriarci di noi stessi e della nostra vita. Il Carnevale è nato come rito pagano per scacciare il male. Ecco le date di quest’anno, che seguono il calendario delle celebrazioni della Pasqua.

Nel 2021 Carnevale si celebra intorno alla metà di febbraio. Il periodo dei festeggiamenti andrà da giovedì 11 febbraio, giovedì grasso, a martedì 16 febbraio, martedì grasso. Dunque mercoledì 17 febbraio sarà il mercoledì delle Ceneri. La domenica di Carnevale cade il 14 febbraio che è anche il giorno di San Valentino. Mentre il Carnevale Ambrosiano che finisce il sabato successivo al martedì grasso sarà il 20 febbraio. La domenica di Pasqua quest’anno sarà il 4 aprile.

Ricapitolando, le date del Carnevale 2021:

Giovedì grasso : 11 febbraio

: 11 febbraio Domenica di Carnevale : 14 febbraio

: 14 febbraio Martedì grasso : 16 febbraio

: 16 febbraio Carnevale Ambrosiano: sabato 20 febbraio

Ogni anno, le sfilate dei carri allegorici e delle maschere iniziano nelle principali città del Carnevale alcune settimane prima dei giorni dei festeggiamenti finali. Quest’anno si sarebbero dovute svolgere già dalla fine di gennaio ma la pandemia di Covid-19 ha stravolto tutti i programmi.

Le manifestazioni di carnevale cancellate o rinviate

Il programma e le modalità di svolgimento del Carnevale di Venezia 2021 sono ancora in corso di definizione, per organizzare comunque la manifestazione ma in conformità alle nome di sicurezza anti-Covid. A Viareggio, invece, hanno deciso di rimandare il Carnevale a settembre, quando, si spera, ci saranno condizioni migliori per tenere le sfilate dei carri. Nei giorni di Carnevale, a febbraio, il Carnevale di Viareggio ha in programma qualche evento online, per non far passare la ricorrenza senza celebrazioni.

Molte altre storiche manifestazioni di Carnevale in Italia sono state cancellate. Come lo Storico Carnevale di Ivrea, che nell’impossibilità di svolgere un evento con migliaia di persone ha deciso di fermarsi in questo 2021. Al posto di feste, sfilate, banchetti e battaglia delle arance, sul sito ufficiale della manifestazione viene proposto “Un Carnevale di ricordi“, con le immagini di repertorio, i video, le storie e i racconti delle precedenti edizioni del Carnevale di Ivrea.

Il Carnevale d’Europa di Cento è stato rinviato a maggio giugno. Sono state già fissate da tempo le date delle sfilate: 23-30 maggio, 6-13-20 giugno 2021.

Nelle Marche è stato annullato il Carnevale Storico di Offida 2021, mentre quello di Fano, certificato come il più antico d’Italia, si terrà in estate e senza getto di dolciumi dai carri allegorici. Il Carnevale di Fano sarà dedicato a Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte. Nella settimana grassa di Carnevale, dall’11 al 16 febbraio Fano festeggerà con alcuni eventi in streaming, per non perdere comunque la tradizione.

Cancellata anche l’edizione 2021 del Carnevale di Putignano, un’altra importante manifestazione in Italia, tra le più antiche in Europa, e che inizia le prime celebrazioni già il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano. L’ipotesi è quella di rinviare le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati a luglio, ma ancora non ci sono date ufficiali.