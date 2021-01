Qual è il Carnevale più antico d’Italia?

Qual è il Carnevale più antico d’Italia? Il Carnevale si celebra in tutto il mondo ed in tutti i paesi di tradizione cristiana e cattolica. Questa festa è la cerimonia più allegra dell’anno ed ha come tratto distintivo l’uso del mascheramento. Scopriamo le leggende e le storie del Carnevale.

Carnevale in Italia: dagli antichi romani ad oggi

Il Carnevale più antico d’Italia e del mondo

Il termine Carnevale ha origini antiche e deriva dal latino “carnem levare“, letteralmente “togliere la carne” e fa riferimento al banchetto del martedì grasso.

In pochi forse sanno che in realtà il Carnevale è una festa antichissima che si celebrava già nell’Antica Roma con feste e banchetti in onore del Dio Saturno, da cui il nome “i Saturnali“. I Saturnali chiudevano la stagione invernale e davano il benvenuto alla primavera. I romani credevano che, grazie a questi banchetti, il Dio Saturno avrebbe propiziato l’inizio dell’anno agricolo. E l’uso delle maschere? Durante questi festeggiamenti non si faceva differenza fra plebei e nobili, tutti indossavano una maschera che fungeva da difesa contro le forze ostili ed era di buon auspicio per il futuro.

Con l’arrivo del Medioevo i festeggiamenti lussuosi sono stati condannati dalla Chiesa e questa festa ha iniziato ad indicare il banchetto del martedì grasso. Ma qual è il Carnevale più antico d’Italia? Non c’è una risposta scientifica e precisa, uno dei carnevali più antichi d’Italia è quello di Fano, in provincia di Pesaro.

Nella Sezione dell’Archivio di Stato della città di Fano è conservato un documento del 1347 che parla della festa di Carnevale di Fano. Da quasi 800 anni, Fano porta avanti una tradizione unica ed inimitabile. Il Carnevale di Fano, infatti, ha assunto con gli anni caratteristiche inimitabili tanto che nel 1871 la città ha fondato un comitato per l’organizzazione del Carnevale.

Questa festa è sicuramente la più importante delle Marche ed è anche la più antica d’Italia e del mondo. Ogni anno coinvolge più di 100000 persone. Durante l’ultimo giorno di festa, il martedì grasso, viene bruciato una sorta di fantoccio “il Pupo” che celebra la fine dei festeggiamenti e purifica gli uomini e le donne per gli atti commessi durante tutto il periodo di Carnevale. Il cosiddetto “Pupo” è la maschera tipica dell’anno, ogni Carnevale assume le sembianze di un personaggio locale, nazionale o internazionale, negli anni trenta il Pupo era uno Sciatore perché l’italiano medio iniziava a trascorrere le vacanze sulla neve, nel 1952 “il Villico in Lambretta”, pochi anni fa era il Presidente degli Stati Uniti, Trump.

A cura di Chiara Scrimieri