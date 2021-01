Dove si festeggia Carnevale in Europa: tradizioni tipiche

Dove si festeggia il Carnevale in Europa, le tradizioni tipiche più belle.

Sin dai tempi più remoti, in un certo periodo dell’anno, era consuetudine indossare una maschera per annullare le differenze sociali. Nobile o plebeo, non vi era differenza, sotto la maschera, tutto era concesso senza alcun freno inibitore.

Nel Medioevo questa tradizione è andata modificandosi e ha preso il nome di Carnevale, dal latino “carnem levare” ovvero levare la carne, la tradizione cristiano cattolica voleva che pochi giorni prima la quaresima, i credenti avrebbero dovuto mangiare la carne e gli alimenti prelibati.

Oggi, il Carnevale è il momento atteso dell’anno in cui si festeggia la vita, si sta insieme e ci si diverte. Ecco la lista delle città in cui si festeggia il Carnevale in Europa e un accenno alle tradizioni più belle.

Carnevale in Europa: le tradizioni più belle

“A Carnevale ogni scherzo vale”, lo sanno bene il gioviale Arlecchino, il pigrone Beppe Nappa, il bisbetico Balanzone, la graziosa Colombina e il festoso Pulcinella. Le città italiane, durante il Carnevale, cambiano registro e diventano più colorate ed affabili, vale lo stesso per quelle europee.

Dalla fredda Germania, all’ardente Spagna sino alla briosa Francia. Ecco come si festeggia il Carnevale in Europa, le tradizioni più belle e particolari del periodo più allegro dell’anno.

Il Karneval di Colonia

Il Karneval di Colonia è quello più famoso e particolare della Germania. I festeggiamenti si aprono l’11 novembre alle ore 11:11, giorno in cui vengono proclamati il Principe, la Vergine e il Contadino, le tre figure chiave del Carnevale.

Il Carnevale è diviso in 4 giorni. Il primo giorno è chiamato Weiberfastnacht ed è il Carnevale delle donne. Una giornata dedicata alle donne che hanno il potere su tutto e possono andare in giro per la città e decidere se dare baci agli uomini o punirli tagliando loro le cravatte che indossano. Il secondo giorno invece è dedicato agli uomini che sfilano per la città indossando le tipiche giubbe rosse. Il terzo giorno vi è il Rosenmontag, una grande sfilata di carri allegorici che distribuiscono caramelle e dolciumi alla folla. La festa termina il quarto giorno con un tradizionale piatto di pesce che chiude il Carnevale e inaugura il periodo di Quaresima.

Portogallo, il Carnevale dei Villani di Lisbona

Numerosissime le festi e gli eventi di Carnevale in Portogallo. Da Madera, a Lisbona, fino a Torre Vedras. Per i portoghesi il Carnevale è una festa fondamentale, in alcune alcune città del Portogallo infatti si festeggia non solo a febbraio, ma in diverse occasioni dell’anno.

Il Carnevale di Lisbona, conosciuto come il Carnevale dei Villani è il pioniere del Carnevale di Rio de Janeiro. Per cinque giorni la capitale del Portogallo si anima e diventa palcoscenico di carri e sfilate. Non mancano ovviamente mostre, concerti e bancarelle.

Il martedì grasso, chiamato anche “entrudo“, rappresenta la giornata più importante di Carnevale. Dalle 15 infatti si aprono le danze. Da Parco Naçoes partono carri e sfilate che si protraggono per tutta la giornata fino al tradizionale Enterro do Carnaval, ovvero il funerale del Carnevale che si tiene il mercoledì delle ceneri.

Fano, il Carnevale più antico del mondo

Il Carnevale di Fano è quello che nel tempo è riuscito a rimanere fedele alle tradizioni del 1300. Unico ed inimitabile, il Carnevale di Fano è un evento da non perdere. Ogni anno l’organizzazione dell’evento coinvolge più di cento mila persone.

Diviso in 4 giornate, la festa termina con il Rogo del Pupo che celebra la fine dei festeggiamenti e purifica le donne e gli uomini per gli atti commessi durante il periodo di Carnevale. Il Pupo è un personaggio chiave che cambia in base all’anno di riferimento. Si ricorda, per esempio, il Pupo sciatore degli anni trenta perché gli italiani iniziavano a trascorrere le vacanze anche in montagna e il Pupo soprannominato “Villico in Lambretta” degli anni cinquanta.

Il Carnevale d’Europa dichiarato Patrimonio Unesco

Il Carnevale di Binche, un piccolo paesino del Belgio, è stato dichiarato Patrimonio orale ed immateriale dell’Umanità dall’Unesco. L’evento di Carnevale dura 4 giorni e si conclude con la meravigliosa sfilata dei mille Gilles. I Gilles sono i residenti di Binche, solo a loro è permesso indossare il costume della tradizione, ovvero una camicia gialla e rossa, un pantalone decorato con 150 motivi e un berette di cotone bianco.

Le origini sono poco definite. Dalla testimonianza del giornalista Adolphe Delmée, pare che il Carnevale di Binche risalga al 1500, quando gli Incas iniziarono ad indossare abiti simili a quelli dei Gilles.

Il Carnevale di Basilea

Il Carnevale di Basilea, in Svizzera, si festeggia non prima il mercoledì delle ceneri, bensì dopo, dal lunedì al giovedì che seguono il giorno delle Ceneri. I festeggiamenti si aprono quindi il lunedì con la marcia de le “clique“, un gruppo di uomini mascherati che trascinano lanterne alte più di tre metri, su cui sono rappresentati, in chiave sarcastica, gli eventi dell’anno trascorso.

Le danze si chiudono il giovedì con le “Gässle”, una parata di donne e uomini in maschera che suonano tamburi e pifferi fino alle 4 del mattino.

Il Carnevale più bello della Costa Azzurra

Era il 1300 quando il Conte di Provenza, Carlo d’Angiò, scrisse de “i Giorni gioiosi di Carnevale di Nizza“. Uno straordinario evento in maschera durante il quale nobili e plebe staccavano la spina e si davano al divertimento sfrenato.

Uno fra gli eventi da non perdere è la Battaglia dei Fiori. Questo evento nasce nel 1876 e all’inizio rappresentava uno scambio di omaggi floreali, oggi non solo si è mantenuta la tradizione, ma è il tratto distintivo del Carnevale più elegante della Costa Azzurra.

Il Carnevale di Londra si festeggia in estate

Buon sangue non mente. Il Carnevale di Notting Hill, quartiere rinomato di Londra, è uno dei più grandi del mondo, secondo solo a quello di Rio de Janeiro. L’evento nasce dalla volontà degli immigrati dei Caraibi che nel 1965 decisero di mettere in scena un Carnevale dal sapore caraibico unico nel suo genere. L’unica differenza è che il Carnevale in questo angolo del mondo non si festeggia i giorni prima della Quaresima, bensì l’ultima settimana di agosto.

Durante i giorni di Carnevale, Notting Hill diventa palcoscenico di parate, sfilate e musica caraibica sparata ad altissimo volume.

Santa Cruz de Tenerife

Il Carnevale più bello e tradizionale della Spagna è sicuramente quello di Santa Cruz di Tenerife. Caratterizzato da abiti esotici caraibici, dalla musica allegra e dai carri maestosi in stile Rio, il Carnevale di Tenerife è uno spettacolo senza eguali.

Durante le giornate del Carnevale vi è l’evento de “La Regina di Tenerife”, una giornata in cui le donne più belle della città competono per ottenere il titolo di Regina e di diventare il simbolo dell’isola delle Gran Canarie.

I festeggiamenti si concludono con la cerimonia de “el entierro de la sardina” ovvero “la sepoltura della sardina”, durante la quale un bizzarro carro funebre dà fuoco ad un’enorme sagoma simile ad una sardina.