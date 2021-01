Mauro Corona, accuse a Franco Di Mare: “Mi ha teso una trappola”

A distanza di mesi parlare dello scontro con la Berlinguer Mauro Corona. Il trentino rivolge parole di fuoco esclusivamente contro il direttore di Rai 3.

Ormai assente da mesi da ‘Carta Bianca‘, Mauro Corona esplode a distanza di tempo dal suo allontanamento dalla trasmissione di Rai 3. Un provvedimento preso da Franco Di Mare, direttore di rete, dopo un battibecco che il 70enne alpinista e scrittore alpino ebbe con la conduttrice Bianca Berlinguer.

Leggi anche –> Corona imperdonabile, la Rai non lo vuole più

Nonostante quest’ultima lo avrebbe voluto ancora nel suo programma di approfondimento, Mauro Corona ancora oggi si dice per nulla intenzionato a presenziare nella trasmissione. Nel corso di un suo intervento rilasciato a ‘La Zanzara’, nota trasmissione radiofonica di Radio 24 celebre per il suo sapere creare polemiche e discussioni, Corona si dice convinto che tutto quanto accaduto in quella famigerata puntata di ‘Carta Bianca’ dello scorso 22 settembre fosse un vero e proprio agguato ai suoi danni.

Leggi anche–> Corona | ‘Basta Carta Bianca | ho pensato al suicidio’

Mauro Corona: “Con Bianca Berlinguer tutto ok, il problema è Franco Di Mare”

“Di Mare mi aspettava al varco. Io mi sono scusato con la Berlinguer per i miei modi, ma il direttore di Rai 3 non attendeva altro. Finché ci sarà lui, mancherò io”. Poi ecco una accusa diretta. “Il signor Di Mare mi mandò questo messaggio. “Amico mio carissimo, dico a tutti che siamo amici, non è colpa mia, ha preso posizione la politica, il comitato etico”. Ma sono tutte scuse e la stessa Bianca Berlinguer può testimoniarlo”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche–> Scontro Corona Bianca Berlinguer | la Rai intraprende azioni legali

Infine, Mauro Corona si dice convinto che quanto fatto non sia stato però in alcun modo di offesa alle donne. “Semmai ho offeso Bianca, ma di impulso, poi mi sono scusato. Ma Di Mare ha trovato questa scusa per assurgersi a paladino del genere femminile e per allontanarmi”.