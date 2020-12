Mauro Corona imperdonabile, la Rai non lo vuole più

Il nuovo direttore della Rai non vuole più Mauro Corona in televisione, lo ha spiegato Aldo Grasso sul Corriere della sera.

Mauro Corona ultimamente si è fatto parecchio odiare dal pubblico dei telespettatori italiani, in particolari per quanto riguarda le sue uscite e i suoi litigi in Rai. Aldo Grasso ha parlato al Corriere della sera, spiegando il motivo per il quale il nuovo direttore dell’emittente, Franco Di Mare, trovi assolutamente imperdonabili le azioni di Corona e perché non tornerà più a “Cartabianca”, il programma di Bianca Berlinguer.

Mauro Corona, le offese alla Berlinguer

E’ ormai noto a tutti il siparietto tra l’alpinista e scrittore Mauro Corona, che ha di recente pubbicato un nuovo libro, e la giornalista Bianca Berlinguer, che era stata pesantemente offesa durante il suo programma su Rai 3 “Cartabianca“.

Tempo fa, in una puntata di Cartabianca a settembre 2020, infatti, durante il consueto intervento di Corona in apertura del programma, momento in cui lo share è al massimo, l’alpinista aveva dato alla Berlinguer della “gallina” e l’aveva zittita in malo modo. Le offese avevano scatenato la furia dei telespettatori e anche dei vertici Rai che hanno subito cacciato Corona.

Qualche giorno dopo, l’alpinista aveva tentato di rimediare scusandosi pubblicamente e dando la colpa all’astinenza da alcol. Le scuse, tuttavia, non erano servite a niente e lo spazio Corona-Berlinguer presente in tutte le puntate di Cartabianca è stato definitivamente eliminato.

Aldo Grasso in un intervento al Corriere della sera, ha parlato della situazione e di come alla Rai sia arrivato un nuovo direttore. Il neodirettore Franco di Mare, infatti, ha sostenuto di non avere alcuna intenzione di passare sopra alle offese di Corona e non lo perdona. Ha infatti chiarito di non volere più la partecipazione dell’alpinista al programma di Rai 3 della Berlinguer, rinunciando ad una fetta di telespettatori che accendevano la televisione solamente per assistere al prossimo sproloquio di Corona.