Mira Furlan, morta la ‘dottoressa Rousseau’ di Lost: aveva 65 anni FOTO

Si è spenta all’improvviso l’attrice Mira Furlan, divenuta molto famosa per la sua partecipazione alla serie televisiva cult ‘Lost’.

Addio all’attrice Mira Furlan. Il grande pubblico l’ha conosciuta in particolare per la sua partecipazione, apprezzatissima, nel telefilm cult ‘Lost’. Lì la 65enne croata interpretava il ruolo della dottoressa Danielle Rousseau, la scienziata smarrita sull’isola da 16 anni, stando alla lore ufficiale della serie tv. La Furlan era originaria per l’appunto della Croazia, dove era nata il 7 settembre 1955.

Già da giovanissima Mira Furlan frequentò l’Accademia di Arti Drammatiche di Zagabria, sua città natale. Da lì in poi ecco partire un lungo percorso che l’avrebbe portata a ricoprire tanti ruoli per il cinema e per la televisione. Diverse le collaborazioni ed i rapporti di lavoro di primo piano. Su tutti quelli con Emir Kusturica, assieme al quale vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1985 con ‘Papà è in viaggio d’affari’.

Mira Furlan, aveva recitato anche per Sergio Castellitto: era malata da tempo

Check out my new album “Songs from Movies That Have Never Been Made” distributed by @DistroKid and live on Napster! https://t.co/IF0kZIGuke — Mira Furlan (@FurlanMira) July 30, 2020

A dirle addio è il marito Goran Gajic, con il quale viveva negli Stati Uniti e che la diresse in qualità di regista in tutte e cinque le stagioni della serie tv fantascientifica ‘Babylon 5’. Ha recitato anche per Sergio Castellitto in ‘Venuto al Mondo’ nel 2012.

La notizia della sua scomparsa è giunta dal profilo ufficiale Twitter. Non specificate le cause del decesso, ma sembra che l’attrice (ed anche cantante) croata soffrisse da diverso tempo di una brutta malattia. In tanti stanno ricordando Mira con dei messaggi di cordoglio sui social.