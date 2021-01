Giovane papà muore in incidente, lascia compagna e figlio piccolo FOTO

Addio a Cristian, rimasto vittima di un tremendo schianto in auto: il giovane papà muore in modo atroce nel giorno del suo compleanno.

Un incidente stradale di proporzioni molto gravi è avvenuto nella serata di giovedì 21 gennaio 2021. E proprio nel giorno del suo compleanno. La vittima si chiamava Cristian Graci, un giovane papà che muore proprio allo scoccare dei suoi 24 anni. Ma purtroppo la sua vita è giunta al termine a seguito di uno schianto terribile, che lo ha ucciso poco dopo il suo ricovero in ospedale.

Condotto d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, dove è entrato in codice rosso, il ragazzo è spirato subito dopo. La sciagura è accaduta a Zibido San Giacomo, piccola località in provincia di Milano. Cristian stava viaggiando sulla sua auto ed era in viaggio per tornare a casa sua a Lachiarella, quando è rimasto coinvolto in un tremendo impatto frontale. Lui si trovava a bordo di una Fiat 500 che si è schiantata contro una Audi con al volante un uomo di 30 anni, uscito illeso da questo incidente. Anche quest’ultimo è finito in ospedale e le sue condizioni sono gravi. La Audi è finita in un canale attiguo che scorre ai lati della strada.

Papa muore in un incidente, era giovanissimo

Invece l’utilitaria con a bordo il 24enne è diventata un cumulo di rottami. Ad assistere all’incidente c’era anche un 25enne che si trovava a piedi e che è stato raggiunto da alcuni detriti. Per lui si è reso necessario un ricovero in codice verde. Sul posto sono arrivati i membri del personale medico del 118 ed i carabinieri. I militari hanno svolto i rilievi del caso e sono certi che lo schianto abbia avuto luogo dopo un tentativo di sorpasso da parte di uno dei due automobilisti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperare i corpi delle persone coinvolte. E che hanno lavorato anche per rimuovere le carcasse delle auto ed i rottami finiti in un ampio raggio sulla strada. A dire addio a Cristian sono la sua convivente, dalla quale aveva avuto un figlio pochi mesi fa, ed i suoi genitori.