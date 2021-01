Voli low cost, Jet2.com sospende tutti i voli fino a marzo a causa del lockdown nel Regno Unito.

La pandemia è tornata a colpire duramente il trasporto aereo a seguito delle nuove limitazioni ai viaggi e del lockdown duro reintrodotto in molti Paesi europei, a cominciare dal Regno Unito.

Così, alcune compagnie aeree hanno deciso i fermare i propri voli, in attesa che torni la libertà di movimento e di viaggio. È la scelta che ha fatto Jet2.com, compagnia aerea britannica low cost con base a Leeds, in Inghilterra, e voli verso decine di destinazioni europee. La compagnia offre anche servizi charter.

Voli low cost, Jet2.com sospende i voli fino a marzo

La compagnia low cost britannica Jet2.com ha deciso di sospendere tutti i suoi voli fino al mese di marzo, a causa del lockdown introdotto nel Regno Unito. I cittadini, infatti, non possono viaggiare e gli ingressi dall’estero sono soggetti a severe restrizioni. Inoltre, la gravità dell’epidemia nel Paese, con oltre 50mila contagi al giorno e un numero elevatissimo di morti, non invoglia certo a visitarlo, anzi tutti i viaggi verso il Regno Unito sono sconsigliati.

In questa situazione, in cui gli aerei sono fermi a terra, salvo alcuni trasporti di routine, cargo e per quei passeggeri autorizzati a viaggiare per lavoro o necessità, le compagnie più piccole di fatto non stanno lavorando. Così una compagnia come Jet2.com ha deciso lo stop ai voli fin quando non saranno allentate le restrizioni.

Come riporta TTG Italia, Jet2.com ha deciso di fermare temporaneamente i propri voli fino al 25 marzo 2021 incluso. “A causa della continua incertezza e delle restrizioni di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19, abbiamo deciso di estendere la sospensione dei voli e delle vacanze fino al 25 marzo 2021 compreso“, si legge in una nota della compagnia aerea.

La sospensione riguarderà anche le attività di tour operator di Jet2. La compagnia ha annunciato che fornirà aggiornamenti alle agenzie di viaggi partner in vista della ripresa delle attività il 26 marzo.

Uno stop obbligato a causa della situazione creata dalla pandemia. Sul sito web di Jet2.com, comunque, sono attive le offerte sui voli per la prossima estate e per la stagione autunno inverno 2021/2022. Sono disponibili anche offerte sui voli per l’estate 2022.

Al momento ci restano i viaggi virtuali, dal divano di casa. Non una cattiva idea, visto il gelo di questo periodo. Con l’auspicio di tornare presto a viaggiare e che la prossima stagione primavera estate ci regali finalmente un po’ di serenità.

