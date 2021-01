Voli low cost: le offerte per la primavera di EasyJet, con sconti fino al 40% su 100.000 posti. Tutte le info.

Sebbene la pandemia abbia di nuovo limitato fortemente i viaggi e gli spostamenti in aereo, a seguito della recrudescenza dei contagi, in particolare nel Regno Unito, dove la nuova variante inglese è molto più contagiosa, i trasporti non si fermano e nemmeno le offerte.

Gli aerei sono tornati a viaggiare meno, dopo la breve ripresa del periodo natalizio, ma ora si guarda al futuro e in particolare al vaccino che potrà darci qualche libertà in più nella prossima primavera estate. L’immunità di gregge non sarà raggiunta a breve, vaccinare decine di milioni di persone è un’operazione lunga e complessa e comunque dovrebbe avvenire in modo uniforme in tutto il mondo, soprattutto per i viaggi internazionali.

In vista di un miglioramento in Europa nei mesi della primavera estate, sia per la vaccinazione di una parte importante di cittadini sia soprattutto per la stagione mite (come è accaduto lo scorso anno), in quella stagione si spera che i viaggi possano riprendere con maggiore tranquillità e sicurezza. Ecco perché le compagnie aree puntano sulla primavera estate, lanciando nuove offerte. Qui di seguito vi segnaliamo quelle di EasyJet.

Voli low cost: le offerte per primavera di EasyJet

Arrivano gli sconti sui voli low cost per la prossima primavera. Le compagnie aree stano scaldando i motori, pronte a ripartire quando la stagione mite e la vaccinazione di parte della popolazione europea ridurranno i rischi di contagio da Covid-19, agevolando i viaggi.

La compagnia EasyJet ha lanciato un’offerta con il 40% di sconto su 100.000 posti sui suoi voli, proprio per partire nella primavera di quest’anno. L’offerta p valida fino al 20 gennaio, correte a prenotare il vostro biglietto low cost.

Prima vi ricordiamo che dal prossimo febbraio EasyJet introdurrà nuove regole sul bagaglio a mano. Adotterà le stesse politiche di Ryanair e WizzAir, facendo pagare un supplemento o un biglietto speciale per il trolley o il bagaglio a mano grande da portare in cabina. Gratuitamente si potrà portare con sé soltanto una borsa piccola da riporre sotto al sedile davanti.

Le offerte di voli low cost EasyJet per primavera 2021

L’offerta di voli low cost con tariffa del biglietto scontata del 40% è proposta da EasyJet per i voli in partenza nella primavera 2021. L’offerta è valida per un weekend, con voli di andata e ritorno. Di seguito i dettagli.

Partenze da Milano Malpensa:

Lussemburgo , da 31,98 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 31,98 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Brindisi , da 36,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 36,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Palma de Maiorca , da 36,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 36,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Alghero , da 37,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 37,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Minorca , da 38,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 38,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Cagliari , da 42,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 42,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Lamezia Terme , da 45,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 45,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Praga , da 45,98 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 45,98 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Londra Luton , da 46,42 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 46,42 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Bari , da 46,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 46,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Napoli , da 46,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 46,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Catania , da 47,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 47,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Barcellona , da 47,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 47,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Tirana , da 47,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 47,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Parigi Charles de Gaulle , da 48,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 48,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Londra Gatwick , da 48,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 48,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Berlino Brandeburgo , da 49,36 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 49,36 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Santorini , da 49,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 49,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Manchester , da 49,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 49,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Palermo , da 50,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 50,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Edimburgo , da 51,42 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 51,42 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Marrakech , da 51,74 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 51,74 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Olbia , da 52,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 52,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Bristol , da 54,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 54,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Copenaghen , da 56,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 56,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Madrid , da 57,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 57,48 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Atene , da 59,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 59,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Malaga , da 61,48 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 61,48 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Amsterdam , da 61,83 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 61,83 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Monaco di Baviera , da 63,36 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 63,36 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Stoccolma Arlanda , da 82,24 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 82,24 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Bucarest Otopeni , da 88,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 88,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Ibiza , da 92,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 92,98 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Lisbona , da 116,98 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 116,98 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Mykonos, da 127,98 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

Partenze da Milano Linate:

Londra Gatwick , da 54,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 54,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Parigi Orly , da 79,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 79,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Parigi Charles de Gaulle , da 89,89 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 89,89 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Amsterdam, da 95,33 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

Partenze da Roma Fiumicino:

Nizza , da 57,54 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 57,54 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Nantes , da 58,29 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 58,29 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Ginevra , da 58,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 58,48 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Londra Gatwick , da 63,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 63,42 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Parigi Orly , da 63,89 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 63,89 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Berlino Brandeburgo , da 67,86 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 67,86 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Amsterdam , da 71,83 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 71,83 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Basilea , da 72,60 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 72,60 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Bristol , da 86,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 86,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Tolosa , da 86,99 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 86,99 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Lione, da 104,44 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

Partenze da Pisa:

Londra Gatwick , da 48,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 48,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Londra Luton , da 48,92 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 48,92 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Bristol , da 54,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 54,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Parigi Orly, da 75,39 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

Partenze da Napoli:

Milano Malpensa , da 40,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 40,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Nizza , da 45,04 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 45,04 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Catania , da 45,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 45,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Palermo , da 52,48 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 52,48 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Ginevra , da 53,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 53,48 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Parigi Orly , da 56,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 56,89 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Londra Luton , da 4ì58,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio

, da 4ì58,92 euro, da venerdì 7 a domenica 9 maggio Londra Gatwick , da 63,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 63,92 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Torino , da 73,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

, da 73,98 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio Berlino Brandeburgo , da 83,86 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio

, da 83,86 euro, da venerdì 14 a domenica 16 maggio Basilea , da 86,60 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio

, da 86,60 euro, da venerdì 28 a domenica 30 maggio Amsterdam, da 102,33 euro, da venerdì 21 a domenica 23 maggio

