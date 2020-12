Meteo di inizio 2021: che tempo farà in Italia

Meteo di inizio 2021: ecco che tempo farà in Italia. Le previsioni aggiornate.

Dopo le nevicate dei giorni scorsi, con la città di Milano che si è svegliata sotto una coltre bianca, le previsioni del tempo già annunciate confermano ancora neve e piogge a Capodanno 2021.

Il 31 dicembre sarà una giornata di tregua per il meteo almeno in gran parte d’Italia, con cieli per lo più soleggiati, o parzialmente nuvolosi, e qualche pioggia al Sud e tra Liguria e alta Toscana. Già dalla sera, tuttavia, il tempo comincerà a cambiare, con l’arrivo di nuove piogge e nevicate al Nord portate dalla perturbazione di Capodanno, che colpirà l’Italia il 1° gennaio 2021. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo di inizio 2021: il tempo in Italia

La breve pausa dal maltempo di giovedì 31 dicembre finirà nelle prossime ore con l’arrivo di nuove piogge, temporali e nevicate sull’Italia, soprattutto al Centro-Nord. È la perturbazione di Capodanno che caratterizzerà l’inizio del 2021.

I primi segnali del nuovo maltempo, come abbiamo accennato, si manifesteranno già dalla sera-notte di San Silvestro, l’ultimo dell’anno. Un fronte perturbato in arrivo dalla Francia porterà un peggioramento sulle regioni di Nord-Ovest, sull’alto Tirreno e sulla Sardegna. Nevicherà anche a quote basse. Come annuncia 3bmeteo.

Sarà tuttavia il giorno di Capodanno, il 1° gennaio 2021, che il tempo peggiorerà su gran parte d’Italia, a causa di una depressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale. Nevicherà al Nord, generalmente a quote basse, mentre sulle regioni di Nord-Ovest i fiocchi scenderanno anche in pianura.

La perturbazione di Capodanno colpirà soprattutto il Nord Italia, le regioni tirreniche e la Sardegna, interessando anche parte del Centro Italia. I fenomeni saranno intensi soprattutto sulla Liguria, sulla Sardegna occidentale, la Lombardia, l’Emilia occidentale, la Toscana e il Lazio. Sul versante tirrenico sono attesi temporali. Mentre i fenomeni saranno più deboli su Piemonte e Valle d’Aosta.

Durante la giornata, i fenomeni si estenderanno anche sulle regioni di Nord-est, con maggiore frequenza sull’arco alpino, mentre saranno a carattere locale su basso Veneto e Romagna. Il tempo, invece sarà più asciutto sul versante adriatico, con cieli parzialmente nuvolosi o velati al Centro-Sud e sui versanti ionici. Qualche pioggia è prevista verso sera tra la Calabria ionica e la Sicilia.

Per quanto riguarda le nevicate nel giorno di Capodanno, sono attese a quote basse su tutto il Nord Italia, anche in pianura tra Piemonte e Lombardia, ma qui in serata si trasformeranno in piogge. Sull’Appennino centro-settentrionale nevicherà da quota 800-1000 metri, mentre su quello emiliano la neve scenderà fino ai 300-400 metri.

Meteo per i giorni dopo Capodanno

La nuova perturbazione di Capodanno ci porterà freddo e neve fino all’Epifania, il 6 gennaio. Sull’Europa centrale e sull’Italia, infatti, saranno presenti correnti freddi di origine artica, provenienti da Nord e Nord-Est. Sul Mediterraneo il contrasto termico tra aria gelida, portata dalla perturbazioni, e correnti più miti scatenerà fenomeni intensi e precipitazioni abbondanti.

In Italia, le regioni maggiormente colpite dal maltempo saranno quelle tirreniche e le isole maggiori, Sardegna e Sicilia, insieme a parte del Nord Italia. Le basse temperature faranno sì che i fenomeni saranno nevosi, anche a bassa quota, al Nord e su parte del Centro. Le nevicate potrebbero scendere a quote collinari anche al Sud.

