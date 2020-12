Natale in un villaggio della Sassonia: il viaggio virtuale delle feste.

Questo Natale 2020 sarà ricordato per le privazioni della pandemia: niente viaggi, mercatini di Natale chiusi, limitazioni agli spostamenti, shopping per lo più virtuale e festeggiamenti con poche persone. Non dobbiamo abbatterci, però, perché possiamo trascorrere il Natale con i familiari e amici più stretti, almeno fare loro visita.

Inoltre, grazie ai dispositivi elettronici e alla rete internet possiamo metterci in contatto con i nostri cari lontani, anche dall’altro capo del mondo. Computer, tablet e smartphone collegati al web ci consentono di fare anche incredibili viaggi virtuali, per vedere luoghi magici e sognare anche da casa. Qui vi proponiamo l’immersione in un pittoresco villaggio della Sassonia, Seiffen, che a Natale diventa un luogo da fiaba, grazie soprattutto al suo mercatino natalizio. Il locale ente del turismo ha realizzato un mercatino virtuale, dove fare acquisti online di prodotti tipici, e ha pubblicato foto panoramiche e animazioni per ammirare anche da lontano questo incantevole luogo ai piedi dei Monti Metalliferi. Ecco come.

Natale in un villaggio della Sassonia: il viaggio virtuale

Se quest’anno vi sono mancate i tipici mercatini di Natale della Germania, avete la possibilità di rifarvi con un viaggio virtuale online, alla scoperta di una fiabesca cittadina della Sassonia. Certo, non è la stessa cosa che visitarla dal vivo, ma potrete ammirare un luogo incantevole, seduti comodamente sul divano di casa, potendo anche acquistare i prodotti tipici del mercatino virtuale. Un’attività da fare per trascorrere il tempo nelle lunghe giornate di festa “rosse”, quando le visite e le possibilità di uscire saranno ridotte al minimo e il freddo in arrivo per Natale non invoglierà molti nemmeno a fare due passi intorno a casa.

Computer e tablet aperti, dunque, che dopo i video messaggi di auguri e saluti a parenti e amici lontani potrete dedicare un momento tutto per voi alla scoperta di Seiffen, caratteristico villaggio della Sassonia, circondato dai Monti Metalliferi. Seiffen sorge vicino al confine con la Polonia e si trova a una settantina di chilometri a sud di Dresda, storica città tedesca famosa per il suo mercatino di Natale, che sarebbe nato proprio qui.

L’ufficio turistico locale, che comprende Seiffen e altri comuni del circondario, ha lanciato il progetto del mercatino di Natale virtuale con le tradizionali casette in legno e il panorama tutto intorno innevato. Le immagini sono a 360° grazie a scatti panoramici, video e realtà virtuale. Cliccando sulle frecce che compaiono sullo schermo è possibile spostarsi all’interno del mercatino virtuale, raggiungere alcuni stand e i prodotti in esposizione, che si possono acquistare online. Se si è interessati a un prodotto ci si può cliccare sopra per ingrandirlo: si aprirà una scheda con la descrizione, tutte le informazioni utili e un video che ne racconta la storia.

I prodotti tipici della zona sono: i piccoli angeli musicali in legno, che dondolano sulle mezzelune o stanno a cavalcioni sulle code delle comete. Vengono utilizzati come centrotavola o per decorare la casa. Imperdibili, poi, le pregiate porcellane di Meissen e gli orologi Glashütte. Mentre il dolce tipico è lo Stollen, originario di Dresda.

Unica pecca: è tutto in tedesco. Quindi se non conoscete la lingua sarà un po’ ostico ma potrete comunque divertirvi nella visita virtuale, anche senza acquistare prodotti. Il mercatino si può anche visitare con il visore VR della realtà virtuale. Un’esperienza da non perdere.

Oltre al mercatino natalizio, si possono visitare virtualmente anche i monumenti di Seiffen: la chiesa, il presepe scolpito in legno, l’albero di Natale e la piazza centrale della cittadina.

Per informazioni in italiano sulle bellezze, le tradizioni e i luoghi da visitare in Sassonia, segnaliamo: www.sassoniaturismo.it

