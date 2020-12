Natale e Capodanno con familiari e amici online. Le feste a distanza, collegati via web.

La pandemia di Covid-19 obbligherà quest’anno moltissimi italiani ed europei a trascorrere le festività natalizie on pochissimi familiari o amici oppure in solitudine. Molti parenti e amici saranno lontani e con loro si potrà entrare in contatto solo attraverso il telefono, i servizi di messaggistica istantanea, le chiamate e le video chiamate.

Il web sarà il modo per connettere le persone lontane e farle sentire, almeno virtualmente, più vicine. Il Natale degli italiani sarà pertanto a distanza e online.

Un sondaggio condotto da Airbnb ha confermato la tendenza di questo 2020: il desiderio di rimanere in contatto con amici e familiari prenotando esperienze online da condividere e la volontà di non rinunciare alle classiche tradizioni natalizie, che ora diventano digitali.

Sarà dunque un Natale, e un Capodanno, a distanza e online.

Dal sondaggio emerge che il 60% degli intervistati trascorrerà le feste in compagnia di un gruppo ristretto di familiari, ma c’è anche chi rimarrà fisicamente lontano da famiglia e amici. Quasi un italiano su due, dunque, rimarrà in contatto “virtuale” con amici e familiari e, tra chi resterà lontano lontano, il 75% sta valutando l’idea di prenotare un’esperienza online per festeggiare il Natale e il Capodanno. Insieme a familiari e amici.

Esperienze e viaggi online

Dunque, feste e tradizioni natalizie diventano surrogati virtuali della realtà a cui eravamo abituati: non più appuntamenti al cinema per assistere alle novità del grande schermo, ma appuntamenti online per guardare film insieme (per il 39% degli intervistati); niente riunioni di famiglia per cucinare insieme, ma cooking class online (per il 35% degli intervistati); addio anche ai viaggi in occasione della pausa dal lavoro e un benvenuto ai viaggi virtuali in giro per il mondo (per il 20% degli intervistati).

Lo specchio di questa tendenza sono le Esperienze Online su Airbnb, tra le quali spiccano le sempre più numerose lezioni di cucina e mixology, i viaggi virtuali in capitali europee o Paesi lontani, e eventi virtuali tra cabaret, spettacoli di magia e favole per bambini.

Esperienze che gli host di Airbnb avevano lanciato già la scorsa primavera nei mesi del lockdown.

Per un brindisi in compagnia per esempio, segnala Airbnb, si può scegliere tra una lezione sui classici aperitivi italiani, oppure una lezione in vero british-style sull’arte del gin (tra le esperienze più prenotate sulla piattaforma). Mentre chi è a caccia di divertimento può assistere virtualmente a uno spettacolo natalizio con le drag queen in diretta da Lisbona. Per tutti coloro che hanno nostalgia dei viaggi di fine anno, si può partire alla scoperta di un villaggio thailandese o di Città del Capo.

Un nuovo modo per rimanere connessi e comunicare con amici e familiari, al secondo posto tra i mezzi più utilizzati dagli italiani durante queste festività, ma che comunque non sostituisce la principale forma di comunicazione: al primo posto rimangono i gruppi e i sistemi di messaggistica online, con buona pace delle tradizionali cartoline d’auguri, ormai dal sapore vintage.

Per ulteriori informazioni: news.airbnb.com/it/natale-2020-online-con-airbnb

