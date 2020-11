In seguito alla morte di Gigi Proietti, il palinsesto televisivo di oggi cambia in suo onore: ecco dove vedere film e speciali.

Come accaduto già a luglio dopo la morte di Ennio Morricone, anche oggi 2 novembre il palinsesto televisivo viene modificato in omaggio al grande Gigi Proietti. L’attore comico è deceduto nelle prime ore di questa mattina in seguito a complicanze cardiache. Gigi era già ricoverato ed era entrato in terapia intensiva durante la notte. Malauguratamente non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Una programmazione, quella di oggi, che ad eccezione di alcuni appuntamenti fissi era già stata impostata per celebrare il maestro. Come avrete letto già da più parti, infatti, oggi era il giorno dell’80° compleanno di proietti ed per l’occasione erano già stati preparati degli speciali atti a celebrarne la gloriosa e sterminata carriera.

Gigi Proietti: dove vedere film e speciali in memoria del maestro

L’offerta più ricca è sicuramente quella offerta da Rai Play. L’archivio on demand della Rai, infatti, contiene già da diverso tempo molti contenuti che vedono protagonista Gigi. Qui potete trovare tutte le stagioni de ‘Il Maresciallo Rocca’, la puntata di ‘Viva Rai Play’ in cui è stato ospite a sua insaputa, ‘Italian Restaurant‘, ‘Il Circolo Pickwick’, ma anche il film ‘Febbre da Cavallo’ e lo speciale ‘Attore, amore mio’.

Su Rai Premium, alle 19.00, vengono trasmesse già delle puntate de ‘Il Maresciallo Rocca‘, mentre su Rai Uno, al posto de ‘I Soliti Ignoti’ verrà trasmessa una puntata speciale di ‘Techetechetè‘. Rete 4 ha puntato proprio su ‘Febbre da Cavallo‘ per omaggiare il genio di Proietti, il film sarà trasmesso a partire dalle 16.00. Al momento non è noto in che modo le altre reti inseriranno speciali o film di Proietti nel corso della giornata di oggi.