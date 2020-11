Tutti gli allievi famosi di Gigi Proietti, da Brignano e Flavio Insinna

Attore, conduttore, poeta e comico, ma anche grande maestro e mentore: tutti gli allievi di Gigi Proietti che sono diventati famosi.

Tutti i quotidiani nazionali oggi parlano della morte di Gigi Proietti. L’attore romano ha lasciato un segno indelebile nella storia del teatro e del mondo dello spettacolo italiano. In decenni di carriera, infatti, Proietti è riuscito non solo a divertire ed intrattenere, ma anche a far riflettere il suo pubblico. Dal punto di vista squisitamente tecnico, poi, Gigi era un professionista esemplare, capace di fare qualsiasi cosa e mai contento dei risultati raggiunti.

Negli anni ha ampliato il suo repertorio e le sue abilità, cercando sempre di migliorarsi. Al di là delle sue abilità come interprete e protagonista, Gigi Proietti nei decenni di carriera è stato anche un punto di riferimento per i giovani che volevano intraprendere la carriera teatrale e quella televisiva. Per alcuni è stato non solo fonte d’ispirazione, ma anche un vero e proprio mentore. Alcuni dei suoi allievi sono diventati illustri, tra questi non si può non citare Enrico Brignano e Flavio Insinna.

Gigi Proietti, ecco quali sono i suoi allievi diventati famosi

Tra tutti gli allievi di Gigi, quello che ha cercato di ricalcare in toto le sue orme è probabilmente Enrico Brignano. Il comico romano, infatti, è un One man show ed è stato anche conduttore televisivo e attore cinematografico. Gli altri, invece, hanno preferito dedicarsi ad una specialità in particolare. Ecco cos’ha dichiarato in ricordo dell’amato maestro: “Ti guardavo… Ti spiavo dietro a una quinta mentre recitavi per carpirti ogni segreto, ma il talento non ha segreti, è talento e basta. E tu ne hai a secchi. Ho sempre cercato nei tuoi occhi l’approvazione: ero l’alunno davanti al maestro, quando c’eri tu tra il pubblico, anche dopo 30 anni di palcoscenico. E se faccio quel che faccio, è soprattutto grazie a te. Sento un gran dolore dentro, ma so che è stato un privilegio starti vicino e devo farmelo bastare come consolazione. Grazie di tutto, Gigi. Sempre e per sempre!”.

Se Insinna ormai è un affermato conduttore, Giorgio Tirabassi è principalmente un attore, come Massimo Wertmuller e Chiara Noschese, mentre Gabriele Cirilli principalmente un comico. Principalmente comici, ma anche attori, sono invece Rodolfo Laganà e Francesca Reggiani. Quest’ultima in particolare si fa apprezzare sia per la verve comica che per l’abilità nelle imitazioni e per la qualità della sua recitazione.