Volotea lancia nuove imperdibili offerte low cost su suoi voli. Tutte le info.

Questo non è esattamente il momento per viaggiare, a causa dell’impennata dei casi di Covid-19 in Europa, le nuove restrizioni ai viaggi e la Farnesina che sconsiglia i viaggi all’estero (in attesa di probabili ulteriori limitazioni). Nulla vieta, tuttavia, di programmare i viaggi per la prossima stagione, in attesa di un miglioramento dell’epidemia di coronavirus.

Le compagnie aree continuano ad investire, con aperture di nuove basi e nuove rotte, insieme a una gran quantità di voli a prezzi scontati. Tra le low cost europee è in atto una vera e propria lotta ad accaparrarsi i passeggeri per i voli domestici in Italia. Un mercato con forti attrattive per le compagnie e l’unico sicuro in questo momento.

Mentre Wizz Air si fa sempre più aggressiva, con l‘apertura di nuove basi sul territorio italiano e l’aumento delle rotte, le altre compagnie non stanno a guardare. Nonostante la momentanea chiusura di alcune basi, a causa della pandemia, anche Ryanair e EasyJet stanno investendo con l’aumento di collegamenti tra Nord e Sud Italia.

L’ultima in ordine di tempo, ma non di importanza, è Volotea che nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura di una nuova rotta tra Venezia e Napoli.

Ora, la compagnia aerea low cost spagnola lancia nuove promozioni sui suoi voli, sia con nuovi sconti che con il sistema degli abbonamenti. Ecco di cosa si tratta.

Volotea: nuove imperdibili offerte low cost

La compagnia aerea low cost Volotea ha avviato un nuovo programma di offerte su suoi voli. Di cui approfittare anche più avanti nel tempo, essendo piuttosto difficile viaggiare in questo momento o programmare viaggi nell’immediato.

Con il programma Megavolotea, i clienti avranno diritto a tutta una serie di agevolazioni e sconti sui voli e servizi della compagnia, acquistando un abbonamento annuale di 49,99 euro. Con il nuovo abbonamento gli iscritti avranno diritto a sconti sui voli per singoli, famiglie e gruppi di amici.

Il titolare dell’abbonamento avrà diritto fino a 10 euro di sconto su ogni volo, fino al 15% di sconto sul bagaglio e fino al 25% nel prezzo del servizio della scelta del posto.

Inoltre, ogni mese sono previste offerte esclusive anticipate. Come ad esempio i voli a partire da 1 euro per le seguenti rotte italiane: Napoli-Cagliari, Napoli-Catania, Napoli-Genova, Napoli-Olbia, Napoli-Palermo e Napoli-Torino

L’iscrizione a Megavolotea prevede la possibilità di disdire l’abbonamento entro i primi trenta giorni se non si è usufruito degli sconti previsti dal programma. In questo caso la somma di 49,99 pagata non sarà restituita ma sarà trasformata in un buono da utilizzare per l’acquisto di futuri biglietti con Volotea.

La compagnia aerea, inoltre, offre nuovi voli a partire da 9,00 euro a tratta per viaggi in Italia nei mesi invernali.

Le ultime offerte in dettaglio

Ecco i voli scontati di Volotea a partire da 9 euro a tratta (salvo dove diversamente indicato) per viaggiare in Italia nella stagione invernale 2020/2021.

Partenze da Ancona per:

Cagliari a gennaio 2021

a gennaio 2021 Palermo a febbraio 2021

Partenze da Bari per:

Venezia a gennaio 2021

a gennaio 2021 Palermo a febbraio 2021

a febbraio 2021 Catania da 19,00 euro a marzo 2021

Partenze da Bologna per:

Olbia da 19,00 euro a gennaio e febbraio 2021

Partenze da Cagliari per:

Genova a gennaio 2021

a gennaio 2021 Palermo a febbraio 2021

Partenze da Catania per:

Torino a gennaio 2021

a gennaio 2021 Bari a febraio2021

a febraio2021 Genova da 19,00 euro a marzo 2021

Partenze da Genova per:

Palermo a gennaio 2021

a gennaio 2021 Cagliari a febbraio2021

a febbraio2021 Napoli da 19,00 euro a marzo 2021

Partenze da Lamezia Terme per:

Genova a dicembre 2020

a dicembre 2020 Torino a gennaio e febbraio 2021

Partenze da Milano Bergamo per:

Olbia a dicembre 2020 e gennaio 2021

Partenze da Napoli per:

Genova a gennaio 2021

a gennaio 2021 Trieste a febbraio 2021

a febbraio 2021 Torino da 21,00 euro a marzo 2021

Partenze da Olbia per:

Torino a dicembre 2020

a dicembre 2020 Bologna da 19,00 euro a gennaio e febbraio 2021

Partenze da Palermo per:

Torino a gennaio 2021

a gennaio 2021 Cagliari a febbraio 2021

a febbraio 2021 Napoli da 19,00 euro a marzo 2021

Partenze da Pescara per:

Palermo a dicembre 2020

a dicembre 2020 Catania a gennaio e febbraio 2021

Partenze da Torino per:

Olbia a gennaio 2021

a gennaio 2021 Cagliari a febbraio 2021

a febbraio 2021 Palermo da 19,00 euro a marzo 2021

Partenze da Trieste per:

Lamezia Terme a gennaio 2021

a gennaio 2021 Napoli a febbraio 2021

Partenze da Venezia per:

Cagliari a gennaio 2021

a gennaio 2021 Napoli a febbraio 2021

Partenze da Verona per:

Napoli a gennaio 2021

a gennaio 2021 Palermo a febbraio 2021

a febbraio 2021 Catania da 19,00 euro a marzo 2021

Leggi anche –> Treno e bicicletta: sulle ciclovie con i regionali Trenitalia