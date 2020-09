Wizz Air apre nuove rotte e basi in Sicilia: nuova concorrenza nelle tariffe dei voli low cost.

La compagnia low cost ungherese Wizz Air è sempre più decisa a prendersi i cieli italiani e lo sta facendo con una campagna aggressiva di apertura di nuove basi e aumento dei collegamenti che sta obbligando le altre low cost a correrle dietro. Tutto a vantaggio dei viaggiatori, che vedono così aumentare le proprie occasioni di viaggio e soprattutto scendere le tariffe dei biglietti, grazie alla nuova concorrenza.

È il caso ora della Sicilia, con l’annuncio di Wizz Air di aumento dei collegamenti da Catania, soprattutto verso Roma e Milano, con l’apertura di una nuova base a Fontanarossa e del suo arrivo a Palermo, anche qui con nuovi voli per Milano e Roma.

Opportunità che offriranno finalmente ai siciliani migliori collegamenti, soprattutto a prezzi più economici, verso le grandi città del Nord come Milano e verso la Capitale. Finora, infatti, nonostante il frequente pendolarismo i residenti dell’isola sono stati spesso penalizzati da collegamenti scarsi e soprattutto costosi. Arriva ora una grande occasione proprio in un momento di crisi come questo portato dalla pandemia di coronavirus. Evidentemente la low cost ungherese ha colto subito le occasioni di profitto dal traffico da e per la Sicilia, sia dei fuori sede che dei turisti. Ora le altre compagnie aree come Alitalia, EasyJet e Ryanair sono obbligate a tenerle il passo.

Wizz Air in Sicilia: nuovi collegamenti e concorrenza nei voli low cost

Apertura di nuove basi, aumento delle rotte interne e internazionali, Wizz Air ha deciso di fare sul serio in Italia e di conquistare una porzione sempre più grande del mercato dei voli low cost. Nonostante la crisi per il Covid-19, la compagnia è andata avanti con i suoi piani di investimento e ora si appresta a rafforzare la sua presenza in Sicilia, un mercato che promette molto bene.

Wizz Air aprirà all’aeroporto di Catania la sua 36a base europea, stanziando due Airbus A321 e aumentando le rotte sullo scalo da 15 a 20 a partire dal prossimo 8 ottobre. Tra cui due voli giornalieri per Milano Malpensa, quindi tre voli giornalieri per Roma Fiumicino, poi due voli al giorno per Bologna e uno al giorno con Venezia. Riguardo all’estero, Wizz Air volerà da Catania anche con i collegamenti bisettimanali per Londra Luton e lo scalo di Memmingen, a ovest di Monaco.

La compagnia ungherese, al suo sbarco all’aeroporto di Palermo, inaugurerà anche qui la nuova tratta per Milano Malpensa, con due voli giornalieri dal 1° ottobre prossimo.

Segnaliamo anche il nuovo volo da Bari a Milano Malpensa in partenza dall’8 ottobre. Un’altra occasione di viaggiare dal Sud verso il Nord. Con probabile riduzione generale delle tariffe grazie all’aumento dell’offerta e della concorrenza.

Wizz Air in Italia

Wizz Air ha consolidato negli anni la sua presenza in Italia dal 2004, anno della sua fondazione. Finora ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri in 15 aeroporti da e verso il nostro Paese, attraverso 100 rotte. La compagnia vola anche su Bergamo ed è stato proprio suo il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio, all’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia con le prime riaperture dopo il lockdown.

I primi voli della compagnia aerea sono stati verso l’Europa orientale e centrale. In breve tempo, Wizz Air è diventata leader del traffico in questa parte del continente, fino a diventare una delle principali compagnie low cost in Europa, in competizione con le maggiori Ryanair e EasyJet. Nel tempo Wizz Air ha aumentato notevolmente i suoi voli in tutta Europa ed è in continua espansione. Negli ultimi anni, ha riscontrato un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019. La compagnia aerea sta rafforzando la sua presenza in Italia.

