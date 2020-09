EasyJet aumenta i collegamenti tra Nord e Sud Italia. Le novità da conoscere.

Nonostante il forte periodo di crisi per le compagnie aree low cost in questa epoca di pandemia, c’è chi continua a investire e ad espandersi. È il caso di EasyJet, la compagnia britannica che negli anni è diventata un importante network europeo, con tanti voli tra le principali destinazioni del Vecchio Continente e una importante presenza in Italia.

Proprio in Italia EasyJet ha deciso di aumentare i suoi voli, in particolare da Nord a Sud. Una scelta che è un investimento ma che è anche obbligata visto la concorrenza sempre più agguerrita da parte delle altre compagnie aeree. Ricordiamo, infatti, il recente annuncio di Wizz Air dell’apertura delle nuove rotte per la Sicilia insieme alla nuova base a Catania. Ed è in Sicilia che EasyJet aumenterà i suoi voli, con nuove rotte in partenza da Milano Malpensa. Ma aumenteranno anche i collegamenti con la Puglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere-.

EasyJet nuovi collegamenti tra Nord e Sud Italia

La compagnia aerea low cost EasyJet aumenta la sua offerta di voli verso il Sud Italia, Sicilia e Puglia in particolare. Un mercato in crescita e con molte attrattive, nonostante l’inevitabile periodo di crisi dovuto al brusco calo dei voli per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Questo, però, è anche il momento di investire. Il Sud Italia è un mercato importante per i collegamenti aerei sia per il turismo che per i tanti pendolari che viaggiano per lavoro o studio al Nord Italia o nel resto d’Europa. Finora i collegamenti sono stati insufficienti o troppo costosi. Con l’aumentare dalle tratte insieme all’offerta scenderanno anche i prezzi.

EasyJet ha intenzione di investire in questo mercato, così ha annunciato l’aumento dei suoi voli low cost da Milano Malpensa verso gli aeroporti di Catania, Palermo e Bari.

I voli verso il Sud Italia in partenza da Milano aumenteranno nella prossima stagione estiva 2021. EasyJet attiverà 8 voli giornalieri, andata e ritorno, da Milano Malpensa a Catania e 5 voli giornalieri, sempre andata e ritorno, da Milano Malpensa a Palermo. Invece, per la Puglia saranno operativi 5 voli giornalieri, andata e ritorno, da Milano Malpensa a Bari.

Un’offerta, dunque, che vuole cogliere le nuove tendenze di viaggio verso destinazioni nazionali. A seguito del recente incremento, dovuto alle restrizioni ai viaggi internazionali e a una riscoperta da parte degli italiani del loro territorio. Tendenze che molto probabilmente potrebbero essere confermate anche per la prossima stagione estiva.

Inoltre, EasyJet ha incrementato anche i collegamenti tra la Sicilia e il Regno Unito. Già nella prossima stagione invernale 2020-2021 partiranno tre voli a settimana da Catania a Londra Luton. Mentre per l’estate 2021 i voli tra Catania e Londra saliranno a 7 settimanali. La Sicilia, infatti, è una destinazione di vaggio sempre più amata dagli inglesi.

“Siamo determinati a concentrare i nostri sforzi e investimenti dove la domanda è più forte e meno incerta, come il mercato domestico italiano e, in particolare, i flussi tra Milano e il Sud Italia”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia.

