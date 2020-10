Offerte low cost: Wizz Air lancia voli a 1 euro per viaggiare in Italia. La promozione da non perdere.

La compagnia aerea Wizz Air si è lanciata in una agguerrita campagna di conquista del mercato italiano dei voli low cost. Dopo massicci investimenti in Italia, con l’apertura di nuove basi e l’aumento delle rotte, continuano le offerte promozionali a prezzi sempre più bassi.

Low cost: da Wizz Air voli a 1 euro per l’Italia

Continua l’espansione della low cost ungherese Wizz Air in Italia. Dopo l’apertura della sua base all’aeroporto di Milano Malpensa, lo scorso luglio, con oltre 30 collegamenti verso tutta Europa, continuano le eccezionali offerte per viaggiare a prezzi scontati in Italia. Con le limitazioni ai viaggi a causa della pandemia, i voli interni sono gli unici su cui puntare in questo momento.

Così, Wizz Air si è lanciata in un’offerta straordinaria e insolita per l’Italia: voli a 1 euro per viaggiare sulle rotte interne della compagnia. I biglietti in offerta sono 10.000. Il prezzo ovviamente è per un viaggio di sola andata, ma sono inclusi i costi amministrativi. Il costo di € 1 si applica il 22 ottobre 2020 per alcuni voli interni in Italia, spiega Wizz Air.

Con l’acquisto del biglietto scontato a 1 euro per un volo di andata in Italia, i viaggiatori potranno portare gratuitamente in cabina un piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime 40x30x20 cm. Per il bagaglio a mano di dimensioni maggiori, come il trolley, sarà necessario pagare un supplemento per imbarcarlo in stiva o acquistare un biglietto con imbarco prioritario per portalo in cabina.

Wizz Air in Italia

Dal 2004, anno della sua fondazione, Wizz Air ha consolidato la sua presenza in Italia. Nel nostro Paese ha trasportato più di 40 milioni di passeggeri in 15 aeroporti, attraverso 100 rotte. La compagnia vola anche su Bergamo ed è stato suo il primo volo ad atterrare allo scalo bergamasco di Orio al Serio all’inizio della fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia, con le prime riaperture dopo mesi di lockdown e stop al traffico aereo.

I primi voli della compagnia aerea sono stati verso l’Europa orientale e centrale. In breve tempo, Wizz Air è diventata leader del traffico in questa parte del Vecchio Continente, fino a diventare una delle principali compagnie low cost in Europa, in competizione con le maggiori Ryanair e EasyJet, alle quali continua a rubare terreno. Negli anni, Wizz Air ha aumentato in modo importante i suoi voli in tutta Europa e la sua espansione continua. Negli ultimi anni, inoltre, ha riscontrato un grande successo tra i passeggeri, tanto da essere scelta come migliore low cost d’Europa nel 2019.