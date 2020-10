Offerte in agriturismo per ottobre: i luoghi più belli in Italia dove trascorrere l’autunno.

Stiamo entrando nel pieno dell’autunno e negli ultimi giorni di clima ancora mite e piacevole, prima del rigido freddo invernale, è bello andare ancora in mezzo alla natura, specialmente tra campagne e boschi che mutano di colore, per ammirare lo spettacolo dei foliage, oppure per raccogliere funghi e castagne. Una stagione che consente ancora attività all’aria aperta, insieme alla visita di borghi storici e cittadine d’arte.

Per fare tutte queste bellissime esperienze, la vacanza ideale o il soggiorno di un weekend è in agriturismo. Il territorio italiano ha una vastissima offerta di casolari e casali di campagna, dotati di tutti i comfort e servizi, dove vivere per qualche giorno a contatto diretto con la natura rilassarsi ma fare anche tante attività interessanti. Qui di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori agriturismi in Italia, dove andare questo mese di ottobre, con le loro offerte da non perdere.

Offerte in agriturismo per ottobre: i luoghi più belli in Italia

Dove andare a ottobre per un weekend o una vacanza immersi nello spettacolo della natura che cambia colore e offre i nuovi prodotti della terra? Tra boschi, colline, vigneti, borghi storici, campagna, montagna, mare e lago, l’offerta in Italia è assolutamente pazzesca e l’agriturismo è la meta ideale di un soggiorno tra le bellezze naturali e quelle del patrimonio storico e artistico che caratterizzano il nostro territorio.

Con la massima attenzione per tutte le norme di sicurezza e prevenzione sanitaria, ecco dove andare in Italia. Segnaliamo le migliori offerte in agriturismo per ottobre. Le offerte vengono dal portale specializzato Agriturismo.it.

Agriturismo Uliveta (Veneto)

Via Pasola, 26, Castelletto di Brenzone 37010 Brenzone (Verona)

Offerta: Lago di Garda in autunno

A Castelletto di Brenzone, sulla riva nord-orientale del Lago di Garda, a due passi dalla spiaggia e circondato dagli ulivi, l’agriturismo offre diverse soluzioni abitative per coppie e famiglie.

– Appartamento BILOCALE per 2-4 persone: soggiorno con cucina e divano letto, camera matrimoniale, bagno con doccia, balcone vista lago. Offerta speciale: 280,00 euro per appartamento a settimana.

– Appartamento TRILOCALE per 2-4 persone: soggiorno con cucina, 2 camere matrimoniali, bagno con doccia, balcone vista lago. Offerta speciale 330,00 euro per appartamento a settimana.

L’agriturismo è un ottimo punto di partenza per visitare la zona, fare passeggiate a piedi o in mountain bike attraverso i sentieri circostanti (di diverse difficoltà).

Prezzo medio per un weekend di ottobre: 47,00 euro a notte per due ospiti

Agriturismo Il Sasso di Anghiari (Toscana)

Località San Lorenzo, 38, Anghiari 52031 Anghiari (Arezzo)

Offerta last minute: Sconto 11% – dal: 14/10/2020 al: 17/10/2020

Un piccolo borgo rurale immerso nello splendido paesaggio toscano, tra le incantevoli valli del Tevere e del Sovara, a 3 Km dal centro medievale di Anghiari, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, celebre anche per la battaglia che ispirò l’’opera perduta di Leonardo Da Vinci. Gli ospiti sono accolti nel’’antica casa colonica in pietra, dove si trovano anche gli spazi comuni, e nell’adiacente vecchio granaio.

Tipologia: Camera – 2 letti

Trattamento di: Pernottamento e colazione

Prezzo a listino: 135 €

Prezzo scontato: 120 € (-11%)

Il prezzo si intende: a persona

3 notti colazioni incluse

Matrimoniale euro 240

Tripla euro 270

Appartamento per 4 euro 360

Prezzo medio per un weekend di ottobre: 90,00 euro a notte per due ospiti

Agriturismo Fattoria Nerbona Soc. Agr. Srl (Toscana)

Loc. Nerbona, Nerbona 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)

Offerta: sconti autunno 2020

Ottobre e i suoi colori, i suoi profumi. Atmosfere diverse si respirano durante questo periodo dell’anno, anche qui a Nerbona. Per chi ama il silenzio, la natura e la pace fuori e dentro di sé. A pochi minuti dal centro di Colle Val d’Elsa.

Vengono applicate diverse percentuali di sconto a seconda della tipologia di appartamento e del numero di notti: contattare la struttura un’offerta personalizzata.

Prezzo medio per un weekend di ottobre: 88,00 euro a notte per due ospiti

Agriturismo Diacceroni – Agriturismo Biologico (Toscana)

Pod. Diacceroni, Via della Bonifica ,156 – Fabbrica di Peccioli, Villamagna 56048 Volterra (Pisa)

Offerta: Ottobre, sconto 10%

Incorniciato dal dolce paesaggio delle colline di Volterra, l’Agriturismo Biologico Diacceroni, offre ospitalità in appartamenti, camere in B&B e Glamping lodge.

Speciale sconto del 10% su tutti i soggiorni del mese di Ottobre. Si accetta il bonus vacanze. L’offerta è valida per tutti i soggiorni fino al 31 Ottobre.

Prezzo medio per un weekend di ottobre: 60,00 euro a notte per due ospiti

Agriturismo San Martino (Marche)

Via San Martino, 20, Stacciola 61039 San Costanzo (Pesaro e Urbino)

L’azienda, dedita all’agricoltura biologica, è di circa 50 ettari e al suo interno si trovano un lago adibito a pesca sportiva, un bosco secolare di querce e castagni, 70 ulivi e altri alberi tipici della macchia mediterranea. Un luogo incantato, tranquillo e silenzioso a soli 4 km dal mare e dalle bellissime spiagge di sabbia bianca dove è possibile divertirsi con i propri amici a 4 zampe. Inoltre dall’agriturismo per rilassarvi oltre alla grande piscina si snodano vari sentieri immersi nel verde dove potrete passeggiare liberamente a piedi con il vostro amico a 4 zampe, oppure facendo jogging o mountan bike.

La struttura offre sette appartamenti, tutti dotati di una grande cucina ben attrezzata e con una due o tre camere da letto in base alle diverse esigenze degli ospiti.

Prezzo medio per un weekend di ottobre: 60,00 euro a notte per due ospiti