Voli low cost per un weekend a ottobre: le ultime offerte da easyJet. Tutte le informazioni utili.

Arrivano nuove offerte di voli low cost da easyJet per viaggiare nei weekend di ottobre. Occasioni di voli di andata e ritorno da prenotare subito.

Leggi anche –> Voli low cost per l’inverno: le ultime offerte di Volotea

Voli low cost weekend ottobre: offerte da easyJet

Dalla compagnia aerea low cost easyJet arriva una nuova Flash Sale, un’offerta lampo, di cui approfittare subito per viaggiare nei weekend di ottobre in Italia e in Europa (occhi alle limitazioni di viaggio con l’estero!). L’offerta è per viaggi di andata e ritorno, da venerdì a domenica, con tariffe vantaggiose che partono da meno di 40 euro (complessivamente per il volo di andata e per quello di ritorno). Un’occasione da non perdere assolutamente se state progettando un weekend da trascorrere in una metropoli o in una città d’arte.

Ricordate sempre di tenere a mente tutte le normative sanitarie per la prevenzione dei contagi da Covid-19. Dovrete indossare la mascherina chirurgica (non in tessuto!) a bordo degli aerei e per il rientro in Italia da alcuni Paesi europei è richiesto il tampone: Spagna, Grecia, Croazia e ora anche da alcune zone della Francia (Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra). Invece, è previsto l’obbligo di quarantena per chi rientra dalla Romania, mentre per la Bulgaria è l’obbligo è stato eliminato e si può viaggiare qui come negli altri Paesi europei e Schengen, senza limitazioni (né quarantena né tampone al rientro).

Leggi anche-> Dove andare all’estero ai tempi del coronavirus: regole e limitazioni per i viaggi a settembre 2020

Rimane il divieto di viaggio e ingresso in Italia per chi viene da: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Salvo il rientro al domicilio di cittadini italiani e Ue residenti in Italia. Il divieto rimane anche per Colombia, Kosovo e Montenegro ma con alcune eccezioni. Mentre per la Serbia è stato rimosso e valgono le stesse regole per chi viaggia nel resto del mondo, dove i viaggi consentiti solo in presenza di precise motivazioni (studio, lavoro, rientro al domicilio). Per maggiori informazioni, consultate il sito Viaggiare Sicuri.

Gli ultimi aggiornamenti sui viaggi all’estero sono stati introdotti lo scorso 22 settembre e resteranno in vigore fino al 7 ottobre, data fino alla quale è stato prorogato lo stato di emergenza in Italia. Nuovi provvedimenti saranno presi ad inizio mese, con possibile nuove limitazioni o allentamenti di restrizioni, verso quei Paesi che non sono più un pericolo.

Leggi anche –> Viaggi all’estero e Covid-19: le regole e le limitazioni da conoscere

Offerte easyJet per i weekend di ottobre in dettaglio

Dalla sezione “Ispirami” del portale web di easyJet arrivano tante nuove e imperdibili offerte per viaggiare a prezzi scontati nei weekend di ottobre, e in parte novembre, in Italia e in Europa. Una volta verificato che la vostra destinazione all’estero è sicura e non presenta particolari restrizioni di viaggio, tenendo presente che nei prossimi giorni le cose possono cambiare, non resta che scegliere la città da visitare. Sono tante le occasioni per un weekend low cost di relax e divertimento.

Le tariffe segnalate di seguito comprendono voli di andata e ritorno dal venerdì alla domenica e sono da intendersi a persona.

Partenze da Milano Malpensa:

Londra Luton , da 39,22 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 39,22 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Catania , da 40,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 40,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Lussemburgo , da 41,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 41,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Londra Gatwick , da 44,22 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 44,22 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Atene , da 48,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 48,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Parigi Charles de Gaulle , da 51,39 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 51,39 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Bari , da 56,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 56,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Lisbona , da 57,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 57,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Palermo , da 57,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 57,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Manchester , da 70,72 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 70,72 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Berlino Brandeburg , da 75,01 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 75,01 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Ibiza , da 77,98 euro, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre

, da 77,98 euro, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre Lamezia Terme , da 84,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 84,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Napoli , da 88,98 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 88,98 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Cagliari , da 93,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 93,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Amsterdam , da 101,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 101,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Copenaghen , da 112,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 112,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Olbia , da 153,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 153,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Brindisi, da 173,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

Partenze da Milano Linate:

Londra Gatwick , da 53,22 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 53,22 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Parigi Orly, da 58,89 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

Partenze da Roma Fiumicino:

Londra Gatwick , da 80,72 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre

, da 80,72 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Amsterdam , da 93,98 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre

, da 93,98 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Parigi Orly , da 105,89 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 105,89 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Ginevra, da 121,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

Partenze da Napoli:

Londra Luton , da 57,72 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 57,72 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Milano Malpensa , da 62,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

, da 62,48 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Venezia Marco Polo , da 73,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 73,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Torino , da 86,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 86,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Catania , da 87,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 87,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Londra Gatwick , da 93,22 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 93,22 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Palermo , da 98,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 98,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Ginevra , da 127,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 127,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Parigi Orly , da 131,89 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 131,89 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Amsterdam, da 131,98 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

Partenze da Bari:

Milano Malpensa, da 38,98 euro, da 30 ottobre a domenica 1° novembre

Partenze da Brindisi:

Milano Malpensa , da 42,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 42,48 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Ginevra , da 137,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

, da 137,48 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre Basilea, da 179,60 euro, da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre

Partenze da Lamezia Terme:

Milano Malpensa, da 48,98 euro, da 30 ottobre a domenica 1° novembre

Partenze da Venezia Marco Polo:



Parigi Orly , da 55,39 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre

, da 55,39 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Parigi Charles de Gaulle , da 58,89 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre

, da 58,89 euro, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Londra Gatwick , da 71,72 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 71,72 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Catania , da 101,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 101,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Napoli , da 103,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre

, da 103,98 euro, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre Berlino Tegel, da 162,51 euro, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre

Leggi anche –> EasyJet aumenta i collegamenti tra Nord e Sud Italia