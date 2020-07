Traffico estate 2020: i bollini per le autostrade, le previsioni. Tutto quello che bisogna sapere.

In questa strana estate con la pandemia di coronavirus, il rischio ancora presente di contagi e le limitazioni ai viaggi hanno inciso in modo importante sulla programmazione delle vacanze degli italiani. In primo luogo, con le chiusure del lockdown che si sono protratte fino alla metà di maggio e le riaperture dei confini regionali dal mese di giugno, molti italiani, nel clima di incertezza, hanno preferito aspettare e rimandare la programmazione di viaggi e vacanze.

Così è slittato tutto: la ripresa su larga scala dei collegamenti dei mezzi di trasporto e la partenza per la meta di vacanza preferita. Molti italiani si sono organizzati in un secondo momento, quando le riaperture delle frontiere regionali e con gli altri Pesi europei erano certe e quando il calo dei contagi di Covid-19 si è stabilizzato (nell’ultima settimana, invece, abbiamo assistito a una risalita seppure con focolai circoscritti).

Lo stesso vale ovviamente anche per i viaggi in auto. Le partenze per le vacanze sono cominciate più tardi, per lo più a luglio inoltrato e così quest’anno non abbiamo avuto a inizio estate l’elenco dei bollini di previsione del traffico sulle autostrade. Solo verso la fine di luglio è uscito l’elenco con le previsioni di traffico e i relativi bollini. Nell’estate della pandemia è previsto un solo bollino nero. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Traffico estate 2020: i bollini autostrade e previsioni

Un’estate senza bollini sul traffico delle autostrade, almeno è cominciata così questa anomala stagione 2020 al tempo della pandemia di Covid-19 che ha paralizzato e ancora sta paralizzando il mondo intero. Nei lunghi mesi di lockdown i viaggi sono stati bloccati anche tra le regioni italiane e le persone sono state obbligate a restare in casa per evitare l’ulteriore diffondersi dei contagi.

Dopo che i confini regionali e quelli con il resto d’Europa sono stati riaperti, sono ripresi gradualmente anche i viaggi. Finalmente a luglio, con le scuole chiuse e gli esami terminati, molte famiglie hanno ripreso a viaggiare e hanno iniziato a programmare le vacanze.

Poiché il rischio di contagi da Covid-19 è nei luoghi affollati e al chiuso, molti italiani sceglieranno di viaggiare con la loro auto, insieme al partner, alla famiglia o agli amici più stretti evitando in questo modo di entrare in contatto con estranei. Saranno per lo più vacanze entro i confini nazionali, all’insegna del turismo di prossimità. Vacanze in Italia e in macchina come si è fatto per molto tempo dagli anni ’60 ai ’90. Poi l’avvento dei voli low cost e dell’alta velocità, in molti hanno scelto di viaggiare in aereo e treno, anche se per molti italiani l’auto resta il mezzo di trasporto preferito.

Con la ripartenza dei viaggi in auto per le vacanze, sono usciti i bollini con le previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia. Quest’anno, proprio a causa della pandemia e del forte calo di turisti stranieri, in particolare di quelli in arrivo dalla Germania, non si prevede grande traffico su strade e autostrade. La tabella dei bollini è insolitamente quasi tutta verde. Solo durante i weekend delle settimane clou dell’estate sono previsti bollini gialli e mai per tutto il giorno ma solo in alcune fasce orarie. Pochi i bollini rossi e anche questi concentrati su alcune fasce orarie del weekend, soprattutto ad agosto. È a inizio e fine mese e nel weekend di Ferragosto che sono concentrati i bollini rossi di quest’anno.

Mentre è previsto un solo bollino nero questa estate, nella mattina di sabato 8 agosto, in direzione delle località turistiche, in cui molti probabilmente si metteranno in viaggio per l’inizio delle ferie. Sulla via del rientro dalle ferie, le autostrade indicano bollino rosso alla mattina e al pomeriggio del 22 agosto e al pomeriggio di domenica 23 agosto. Non sono previsti bollini rossi a settembre.

L’elenco dei bollini di Autostrade per l’Italia prevede due elenchi per ciascun giorno: a sinistra i bollini sul traffico per le mete di vacanza a destra quelli sul rientro nelle grandi città.

Il calendario con le previsioni del traffico disponibile in PDF.

Anche la Polizia di Stato prevede il traffico da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto. Sono di più invece i bollini rossi: tutti i weekend di agosto, escluso sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, e la mattina di domenica 16, e anche il pomeriggio di domenica 6 settembre. Per venerdì 31 luglio, la Polizia prevede bollino giallo alla mattina e rosso nel pomeriggio.

Le previsioni del traffico dalla Polizia di Stato in PDF.

La misurazione dei traffico con i bollini di diverso colore:

verde : traffico regolare / normale

: traffico regolare / normale giallo : traffico intenso

: traffico intenso rosso : traffico critico o intenso con possibile criticità

: traffico critico o intenso con possibile criticità nero: massima concentrazione / crittico

