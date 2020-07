Basilicata coast to coast in Harley Davidson

Basilicata coast to coast in Harley Davidson, l’evento da non perdere.

Attraversare una regione piccola ma bellissima in sella a una moto, in estate, all’insegna della libertà. Quella regione è la Basilicata e da qualche tempo il viaggio che molti amano fare è attraversarla da costa a costa, dal Mar Tirreno allo Ionio e viceversa. Se questo viaggio è in moto, l’esperienza è davvero unica. Ancora meglio se a bordo di una mitica Harley Davidson, la moto per eccellenza dei viaggi on the road.

L’iniziativa di viaggiare attraverso la Basilicata coast to coast in Harley Davidson si chiama “Basilicata Tour” ed è promossa dalla locale Associazione Harleysti della Basilicata. Ecco come si svolgerà.

Basilicata coast to coast in Harley Davidson

Attraversare la Basilicata da costa a costa a bordo delle mitiche moto Harley Davidson è una iniziativa che si svolge già da un paio d’anni nella splendida terra di Lucania e che sarà ripetuta anche quest’anno ad agosto. Le terza edizione di “Basilicata Tour” si terrà dal 13 al 16 agosto. Il giro a bordo della moto della Basilicata ha lo scopo di promuovere la regione e di valorizzarne il patrimonio paesaggistico e storico culturale.

La partenza è da Potenza il 13 agosto, con arrivo a Maratea il 16 agosto, seguendo diversi itinerari alla scoperta delle meraviglie paesaggistiche e delle tradizioni culturali della Basilicata.

Il video della presentazione dell’evento su Cronache Lucane.