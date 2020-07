Disagi maltempo Milano esonda Seveso: sul capoluogo lombardo si abbatte una fortissima ed improvvisa tempesta estiva, allagamenti e danni ovunque.

Grave ed improvvisa emergenza maltempo a Milano dove esonda il Seveso dopo le abbondanti precipitazioni riscontrate nel corso delle ultime ore. Nella mattinata di mercoledì 24 luglio 2020 quella che possiamo definire come la classica bomba d’acqua si è abbattuta sul capoluogo della Lombardia.

Ed i disagi e le conseguenze di questo fortissimo e virulento fenomeno climatico sono davvero enormi. Infatti molti tratti della città risultano allagati, con la formazione improvvisa di veri e propri torrenti impetuosi in alcune strade di Milano. In particolare dove esonda il Seveso, e le automobili si trovano bloccate nell’acqua. Non mancano anche immagini e riprese video amatoriali realizzate da alcuni cittadini e pubblicate sui vari social network. Il maltempo sul capoluogo lombardo è ancora in corso ed i vigili del fuoco dislocati in vari distaccamenti della metropoli sono impegnati nel dovere effettuare diversi interventi urgenti.

Milano esonda Seveso, vigili del fuoco costretti a numerosi interventi urgenti

Tantissime le chiamate che hanno intasato il centralino dei pompieri. Le problematiche più diffuse riguardano nello specifico l’allagamento di svariati sottopassi. La cosa riguarda anche le località di provincia che sorgono nelle immediate vicinanze di Milano, come Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. E dopo l’esondazione del Seveso, le autorità tengono sott’occhio anche la situazione relativa al livello delle acque del Lambro. Una situazione simile aveva interessato Palermo soltanto pochi giorni fa, con danni e disagi diffusi enormi.

