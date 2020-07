Roma è la meta preferita dai turisti italiani, battute Londra e Parigi.

L’emergenza sanitaria per il Covid-19, con le limitazioni o le difficoltà per i viaggi all’estero, ha spinto molti italiani a tornare a fare le vacanze in Italia. Come si faceva un tempo, sulle spiagge, in montagna, al lago e anche in campagna e nelle città d’arte. La tendenza di quest’anno, infatti, si chiama turismo di prossimità e ovunque crescono proposte e offerte per le ferie entro i confini nazionali.

Molti italiani tornano in campagna e negli agriturismi, per una vacanza tranquilla e più sicura, lontana dai sovraffollamenti in spiaggia e in cui è garantito il distanziamento fisico. Anche le città d’arte sono di grande tendenza. Senza turisti cinesi e americani, città come Roma, Venezia e Firenze si sono svuotate. Le nuove regole di sicurezza sanitaria, con gli ingressi contingentati e il distanziamento, inoltre, permettono di visitare i grandi musei senza la ressa che finora li ha contraddistinti.

Passeggiare per i corridoi delle gallerie, visitare mostre e monumenti con tanto spazio libero attorno, è una grande e irripetibile occasione per una vacanza in una città d’arte. Il clima non eccessivamente caldo di questa estate, poi, è sicuramente di grande aiuto.

Tra le grandi città d’arte da visitare questa estate, insieme a tutte le sue bellezze, i monumenti, musei e le mostre in corso, è sicuramente Roma. La Città Eterna, non a caso, è la meta preferita quest’anno dai turisti italiani. Mette fuori gioco tutte le altre grandi capitali europee, ma anche le altre città d’arte italiane, ecco cosa bisogna sapere.

Roma è la meta preferita dai turisti italiani

Roma Caput Mundi, è proprio il caso di dirlo. La Città Eterna è davanti a tutte le altre grandi capitali europee nelle preferenze dei turisti italiani quest’anno. Non solo, Roma batte anche Venezia e Firenze. È la meta di viaggio dell’estate 2020 e non solo.

Infatti, secondo un sondaggio realizzato da GetYourGuide, piattaforma di prenotazioni online presente in 170 Paesi del mondo, Roma guida la classifica delle mete più desiderate dagli italiani per i viaggi da fare nei prossimi 12 mesi.

Tra le attrazioni di Roma più ricercate ci sono i Musei Vaticani, secondo l’app del trasporto pubblico Moovit.

Insomma, la capitale d’Italia conferma il suo fascino intramontabile, rappresentato dalle bellezze e da un patrimonio storico e culturale tanto ricco che non basta una vita per vederlo tutto. Non sorprende, dunque, che tanti italiani vogliano andare o tornare in viaggio a Roma.

Nonostante le limitazioni e le perdite economiche causate dalla pandemia, gli italiani desiderano viaggiare e molti lo faranno anche più dello scorso anno, con una media di 3,35 viaggi nel 2020 contro i 2,7 viaggi di media del 2019. Infatti, l’80% degli intervistati nel sondaggio di GetYourGuide ha dichiarato di voler prenotare un viaggio entro i prossimi 12 mesi, soprattutto per visitare mete all’interno dei confini nazionali, il 71%. Per un periodo di vacanza medio tra i 4 e i 7 giorni.

Tra le preferenze di viaggio, Roma è in testa, al primo posto della classifica che vede in seconda posizione Parigi, quindi Firenze, Venezia, Londra, Napoli, la Sicilia, la Sardegna e la Puglia. Tante mete italiane, da scoprire e riscoprire.

Riguardo alle tipologie delle mete di viaggio, le preferite dagli intervistati sono le città d’arte, al 64%, seguite dalle mete di mare, 47%, poi dalla montagna o campagna, al 24%.

Le occasioni per visitare Roma non mancano, basta organizzarsi e scegliere la proposta di viaggio che fa al caso vostro.

