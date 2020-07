Traghetti low cost per la Sardegna: le offerte da non perdere

Traghetti low cost per la Sardegna: le offerte da prendere subito. Cosa bisogna sapere.

Per molti italiani è arrivato il tempo delle vacanze, quest’anno programmate in ritardo a causa delle incertezze legate all’emergenza sanitaria del Covid-19 che hanno costretto alla chiusura dei confini nazionali e regionali. Fino ai primi di giugno gli spostamenti in Italia sono stati fortemente limitati e solo dalla metà del mese e soprattutto da luglio si è tornati a viaggiare più liberamente in Europa, ma sempre con qualche limitazione. Così la programmazione delle vacanze è slittata. Molti si stanno organizzando adesso e la scelta sarà soprattutto quella di trascorrere le vacanze in Italia. IL turismo di prossimità è la tendenza di quest’anno e noi italiani siamo dei privilegiati rispetto a tanti altri europei.

Tra le destinazioni preferite per le vacanze estive il mare la fa da padrone e una delle regioni più ambite per le vacanze al mare è la meravigliosa Sardegna con i suoi quasi 1.900 km di costa e una varietà incredibile di spiagge.

Per raggiungere la Sardegna risparmiando, vi segnaliamo di seguito le migliori offerte di traghetti low cost.

Traghetti low cost per la Sardegna: le offerte

Se state pensando di partire per le vacanze in Sardegna con il traghetto e cercate le offerte più convenienti, qui segnaliamo le occasioni da non perdere. Le diverse compagnie di traghetti propongono diverse soluzioni e fasce di prezzo a seconda del tipo di viaggio: con la famiglia, in auto, camper o moto. Le offerte le trovate sul portale Traghetti.com che riporta le tariffe di tutte le compagnie, con le diverse soluzioni di viaggio e fasce di prezzo.

Ad esempio, per il viaggio di una famiglia formata da una coppia di adulti e due bambini in auto nella settimana di Ferragosto, i prezzi partono da 538 euro circa, per la tratta Civitavecchia-Olbia con la compagnia Tirrenia. L’offerta è per la partenza giovedì 6 agosto alle ore 23.00 dal porto di Civitavecchia, con arrivo la mattina di venerdì 7 agosto alle 6.00 a Olbia, al prezzo di 229,29. Il ritorno è per domenica 16 agosto alle ore 15.30 da Olbia con arrivo alle 21.00 a Civitavecchia, al prezzo di 309,42 euro. Questa è l’offerta per la settimana di alta stagione e maggiore affluenza. Prezzi più convenienti sono disponibili per altre date.

Le tratte in traghetto per la Sardegna e le fasce di prezzo

Civitavecchia – Olbia

La tratta viene effettuata tutto l’anno dalla Compagnia Tirrenia e nel periodo estivo anche dalla Compagnia Grimaldi Lines. Nel periodo invernale viene effettuata una sola corsa in notturna al giorno mentre in estate si arriva ad avere 4 partenze al giorno, comprese le 2 partenze in diurna per complessive 28 partenze settimanali. Il tempo di traversata per coprire le 124,73 miglia è di 8 ore in notturna e 5 ore e 30 minuti in diurna. Prezzi a partire da 59,26 euro.

Civitavecchia – Porto Torres

La tratta viene coperta tutto l’anno con un minimo di 2 partenze nel periodo invernale e 5 partenze a settimana da giugno a settembre dalla Compagnia Grimaldi Lines. Il tempo di traversata per coprire le 170,00 miglia è di 7 ore e 15 minuti. Prezzi a partire da 50;60 euro.

Civitavecchia – Cagliari

Il collegamento viene operato tutto l’anno da Tirrenia, 3 volte a settimana nel periodo invernale e 7 partenze settimanali nel periodo estivo, il tempo di traversata per coprire le 211 miglia è di 14 ore e 30 minuti con partenza serale. Prezzi a partire da 71,91 euro.

Livorno – Olbia

Il collegamento è attivo tutto l’anno con 2 partenze notturne nel periodo invernale e fino a 6 partenze al giorno da maggio a settembre con almeno 3 partenze in diurna per complessive 42 partenze settimanali. Il tempo per percorrere le traversate in diurna è di 6 ore per Moby e di 8 ore per Grimaldi Lines mentre in notturna il tempo di traversata per percorrere le 161 miglia è di 8/9 ore. Prezzi a partire da 43,00 euro.

Livorno – Golfo Aranci

Il collegamento viene operato tutto l’anno da Sardinia Ferries 1 volta a settimana nel periodo invernale e 2 partenze nel periodo estivo di cui una in diurna per complessive 14 partenze settimanali; il tempo di traversata per coprire le 173,4 miglia è di 11 ore e 30 minuti con partenza in notturna e 6 ore e 30 minuti in diurna. Prezzi a partire da 47,72 euro.

Piombino – Olbia

Il collegamento viene operato tutto l’anno da Moby 4 volte a settimana nel periodo invernale e 1 partenza al giorno nel periodo estivo a cui si somma la partenza per i soli camper con la formula Camping on board per complessive 9 partenze settimanali. Il tempo di traversata per coprire le 129 miglia è di 10 ore e 30 minuti con partenza in notturna e 5 ore e 30 minuti in diurna. Prezzi a partire da 43,68 euro.

Piombino – Gofo Aranci

Il collegamento viene operato tutto l’anno da Sardinia Ferries 2 volte a settimana nel periodo estivo da giugno a settembre per complessive 2 partenze settimanali. Il tempo di traversata per coprire le 168 miglia è di 7 ore e 30 minuti con partenza in diurna. Prezzi a partire da 44,08 euro.

Napoli – Cagliari

Il collegamento viene operato tutto l’anno da Tirrenia 2 volte a settimana, il tempo di traversata per coprire le 265 miglia è di 14 ore e 30 minuti con partenza serale. Prezzi a partire da 66,40 euro.

Genova – Olbia

Il collegamento è attivo tutto l’anno con 3 partenze notturne a settimana nel periodo invernale e fino a 9 partenze settimanali da maggio a settembre. Il tempo per percorrere le 211 miglia con traversate in notturna è di 12 ore e 15 minuti per Tirrenia e 10 ore e 30 minuti per Moby. Prezzi a partire da 63,05 euro.

Genova – Porto Torres

Il collegamento è attivo tutto l’anno con 1 partenza notturne al giorno nel periodo invernale e fino a 14 partenze settimanali da maggio a settembre. Il tempo per percorrere le 216 miglia con traversate in notturna è di 12 ore e 30 minuti per Tirrenia e 12 ore per GNV. Prezzi a partire da 66,03 euro.

I tempi di traversata variano da tratta a tratta con tempi di percorrenza che variano da 5 ore e 30 minuti per la tratta Piombino – Olbia (la più breve) fino alle 14 ore e 30 minuti della tratta Civitavecchia – Cagliari.

