Torna anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, la manifestazione “Calici di Stelle”, organizzata dalle associazioni Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, con degustazioni di vino sotto il cielo stellato in tutta Italia.

Calici di Stelle 2020: degustazioni in borghi e cantine

Gustare dell’ottimo vino sotto il cielo notturno d’estate, ammirando le costellazioni, i pianeti e le stelle cadenti, accompagnati da musica e altri eventi culturali. La manifestazione “Calici di Stelle” offre bellezza e buon gusto, in ambienti accoglienti. Gli appassionati di vino con l’amore per la cultura saranno accontentati: la manifestazione si terrà anche quest’anno, con tanti appuntamenti in tutta Italia dal 2 al 16 agosto. Le serate di degustazione si svolgeranno nelle cantine che proporranno il loro vino, insieme all’osservazione dei cielo notturno, e nei tanti borghi pittoreschi d’Italia. Un evento assolutamente da non perdere, anzi più di uno.

Ogni anno, per la notte di San Lorenzo del 10 agosto le piazze e le cantine italiane radunano amanti del vino e astrofili per il brindisi più atteso dell’estate. Il Movimento Turismo del Vino e l’associazione Città del Vino, che raccoglie i comuni vitivinicoli d’Italia, si uniscono per realizzare una manifestazione che propone una miriade di appuntamenti, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. L’abbinamento di vino e offerta culturale, insieme alla magia dei territori sotto le stelle, propone una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design e arte.

L’edizione di quest’anno di “Calici di Stelle” sarà dedicata alla ripartenza, dopo i lunghi mesi di quarantena a causa del nuovo coronavirus. Il tema sarà “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, chiaramente tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. “Una citazione “che invita alla ripartenza e che sarà l’occasione per organizzare in cantina esperienze culturali legate al mondo del vino”, spiegano gli organizzatori.

Gli appuntamenti

Saranno coinvolte più di 800 cantine del Movimento Turismo del Vino. Gli organizzatori precisano che saranno osservate le norme di sicurezza sanitaria richieste dall’emergenza sanitaria, con distanziamento fisico e ingressi contingentati con prenotazioni in cantina.

Tra gli appuntamenti da non perdere, segnaliamo cene in vigna sotto le stelle, cene con il vignaiolo, concerti in vigna e degustazioni in vigna. Quest0anno è previsto un brindisi online con l’hashtag #CalicidiStelle2020 che, “sul modello di #CantineAperteInsieme, coinvolgerà i produttori e le cantine in un grande brindisi collettivo lunedì 10 agosto alle 19.30“. Si potrà partecipare anche al concorso fotografico “La Stella di Federica“, indetto dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Anche per quest’anno è rinnovata la collaborazione con l’Unione astrofili italiana (U.a.i).

“Calici di Stelle – afferma Nicola D’Auria, presidente del Movimento turismo vino- sarà il primo grande evento dedicato al turismo enologico dallo scoppio della pandemia. Dopo la presentazione del protocollo Tranquillamente Enoturismo abbiamo lavorato per riuscire a mettere in pratica le linee guida che possano garantire la sicurezza di tutti”. “Il richiamo ad uscire preso in prestito dal sommo poeta Dante Alighieri – dichiara Floriano Zambon, presidente delle Città del Vino – è un invito ad affrontare con rinnovata serenità questa fase così difficile”.

Per scoprire i comuni aderenti all’iniziativa: Città del Vino per Calici di Stelle 2020

Per ulteriori informazioni sugli eventi: www.calicidistelle.org

