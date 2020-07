Vacanza come nel Decameron, la proposta di Airbnb in un casolare in Toscana. Cosa bisogna sapere.

Una vacanza di dieci giorni per dieci amici in una splendida villa immersa nella meravigliosa campagna toscana, in isolamento da tutto e da tutti, proprio come i protagonisti del Decameron di Boccaccio. Si tratta di una proposta che arriva dal portale di affitti di case e appartamenti Airbnb che offre gratuitamente questa straordinaria opportunità a un gruppo di amici a patto che si scriva un racconto breve e che venga scelto come il migliore. Di seguito la proposta in dettaglio.

Vacanza come nel Decameron da Airbnb

Se dopo mesi di isolamento a causa del lockdown sognate una vacanza con i vostri amici in una splendida località italiana circondata da un paesaggio incantevole e allo stesso tempo sicura dal rischio di contagi, la proposta di Airbnb fa al caso vostro. Il portale di affitti brevi, per vacanze e non solo, offre una vacanza in stile Decameron, quello di Boccaccio, immersi nella campagna toscana, a chi saprà scrivere il racconto più bello.

La proposta si chiama “Vivi il Decameron di Airbnb” e consiste in una vacanza di dieci giorni a fine agosto per dieci persone nella spettacolare residenza La Selva Giardino del Belvedere, un grande csale in pietra, risalente al XVII secolo, situata sulle colline dei Chianti a Montevarchi, in provincia di Arezzo, non lontano da Siena e da Firenze.

La villa è circondata da un parco incontaminato di diciotto ettari, con uliveti, querce secolari e ampi prati. Accanto all’ingresso principale sorge uno spettacolare pergolato di glicine che conferisce un’atmosfera ancora più bucolica e accogliente all’edificio, in perfetto stile toscano. Al primo piano della facciata della villa si apre un loggiato. La residenza può ospitare fino a 16 persone, grazie alle 7 camere da letto e ai 6 bagni, dotati di tutti i comfort.

La villa è dotata di una grande cucina, tipica toscana, con soggiorno annesso, e un’altra più piccola, con il forno a legna per la pizza. Al piano terra si trovano anche una sala da pranzo, un salotto più piccolo e una stanza della musica. In estate, comunque, l’ideale è stare all’aperto, sotto il pergolato o ai bordi della moderna piscina con acqua salata. Il giardino ospita un piccolo anfiteatro romano che viene solitamente usato per i matrimoni e diverse opere di arte contemporanea.

In questo magnifico scenario da favola ed estati di altri tempi, un ospite e i suoi nove amici possono trascorrere una vacanza indimenticabile e per lo più gratuita, se presenteranno al concorso il racconto più bello.



Partecipare è semplice, è sufficiente andare sul sito web di Airbnb per leggere il regolamento del concorso, quindi inviare un racconto breve che abbia per tema la storia di amicizia che lega l’autore ai suoi amici e spieghi cosa significhi vivere un Decameron alla Airbnb nel 2020. L’autore del racconto più creativo e originale, secondo la giuria, vincerà la vacanza di dieci giorni con i suoi amici nella splendida residenza La Selva Giardino del Belvedere. Bisogna affrettarsi, però, mancano pochissimi giorni alla chiusura del concorso: il racconto deve essere inviato entro il 15 luglio 2020 alle ore 23.59.

La vacanza in stile Decameron per il vincitore del concorso e i suoi amici si svolgerà nel periodo dal 22 al 31 agosto 2020.

Durante il soggiorno, agli ospiti saranno offerte anche dieci esperienze online selezionate da Airbnb e provenienti da tutto il mondo, quelle che che sono state proposte durante il lockdown e che sono ancora attive sul portale. In ogni giorno di vacanza gli ospiti saranno impegnati in un’attività diversa: una lezione di yoga dagli Stati Uniti, una di cucina per scoprire nuove ricette dal mondo, un concerto privato in diretta dall’Islanda, una lezione per preparare cocktail, una meditazione e perfino uno spettacolo di drag queen. Le occasioni di divertimento non mancheranno.

Per saperne di più e partecipare al concorso: www.airbnb.it/d/decameron

