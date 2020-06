Airbnb, il nuovo protocollo di sicurezza e igienizzazione degli appartamenti in affitto

Le regole da seguire per igienizzare le stanze e gli appartamenti in affitto con Airbnb.

Chi ha deciso di andare in vacanza per questa estate 2020 avrà cercato di trovare un alloggio che gli permettesse il più possibile di sentirsi sicuro. Tutte le strutture alberghiere si sono adeguate ai nuovi protocolli sanitari, ma emerge da diverse indagini e sondaggi che l’italiano in vacanza si sente particolarmente sicuro solo se è in una situazione in cui può “gestire” quanti più aspetti possibili. Ecco allora che le case vacanze diventano una soluzione ottimale in questo senso e anche Airbnb, piattaforma leader nell’affitto di case o appartamenti per vacanze, ha pubblicato e aggiornato tutto il suo protocollo di sanificazione da far rispettare agli host e agli ospiti.

Le nuove regole per gli host di Airbnb in tema di pulizia

La piattaforma più importante di house sharing, Airbnb, ha così realizzato questo protocollo di misure di sicurezza avanzate per garantire un soggiorno sicuro e tranquillo a tutti gli ospiti che, chiaramente, dovranno fare la loro parte usando sempre mascherine, guanti, disinfettanti e distanziamento sociale.

Il protocollo di pulizia e igienizzazione

Nello specifico Airbnb ha ideato un protocollo di pulizia avanzato che serve per l’host che dovrà pulire l’appartamento seguendo delle specifiche pratiche e regole per garantire la sicurezza degli ospiti. Nel protocollo si legge che le fasi cruciali sono la preparazione della stanza per la pulizia, la sanificazione e l’igienizzazione approfondita di tutte le aree ad alto contatto come elettrodomestici, dispositivi elettronici, porte, maniglie, sedie…

Inoltre nella guida si specifica che esiste una netta differenza tra pulire e igienizzare e che sono due passaggi distinti da fare entrambi. Con pulizia si intende l’eliminare germi e batteri e sporco. Igienizzare è invece un passaggio successivo alla pulizia che consiste nello spruzzare prodotti chimici ad hoc per eliminare quanti più germi e virus possibili.

La certificazione di Airbnb

Si tratta di regole base diciamo, che tutti dovrebbero rispettare, ma laddove si decida di seguire accuratamente il protocollo Airbnb rilascia un bollino di certificazione che la struttura segue le pratiche di pulizia e disinfestazione più rigorose. Chiaramente poi una volta entrati nell’abitazione ci sarà libertà da parte dell’ospite di pulire nuovamente alcune aree se ci si sente più sicuri.

Ma ciò che conta è che l’host metta a disposizione del nuovo cliente una stanza o un appartamento rigorosamente igienizzato e pulito al 100% o comunque al meglio delle proprie possibilità. La lotta al contagio da Coronavirus è ancora in corso e per questo non bisogna abbassare la guardia.