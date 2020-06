Una circostanza tragica ha posto fine alla vita di un giovane di 19 anni a seguito di un incidente a Fondi, in provincia di Latina.

Un incidente a Fondi, i provincia di Latina, ha causato la morte di un giovane. La vittima aveva solamente 19 anni e stava viaggiando a bordo di un motorino, uno scooter 50.

Il mezzo a due ruote è finito in rotta di collisione con un furgone e l’impatto estremamente violento ha fatto si che il ragazzo morisse. Il decesso è avvenuto nella giornata di domenica 8 giugno 2020, appena prima delle ore 19:00. A seguito dell’urto violento, la vittima è spirata praticamente subito.

Incidente Fondi, non ancora chiarita la dinamica del disastro

All’arrivo del personale sanitario del 118 il cuore del 19enne si era già fermato. Ancora non nota la dinamica di questo incidente di Fondi. Non si sa ancora di chi sia la responsabilità. Stanno indagando i carabinieri della locale caserma. La famiglia del giovane morto in questa tragica circostanza è molto nota nella cittadina laziale.

