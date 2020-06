Incidente A1, strage in autostrada: morte 4 persone, due sono bambini

Gravissimo incidente in A1, strage in autostrada: morte almeno 4 persone, due sono bambini, altri feriti in maniera seria, gli aggiornamenti.

Traffico bloccato lungo l’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino per un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Lo schianto ha avuto un bilancio pesantissimo, secondo quelle che sono le prime informazioni.

Il tratto interessato è quello verso Roma, all’altezza del km 360: da quelle che sono le notizie che trapelano, il bilancio è quello di una vera e propria strage autostradale. Si parla infatti di almeno quattro vittime, tra cui due bambini.

Lo schianto sarebbe avvenuto tra un mezzo pesante e alcuni veicoli tra Badia al Pino e Monte San Savino. Sul luogo dello schianto drammatico di oggi pomeriggio, anche il pm Roberto Rossi. Non sono chiare le condizioni degli altri feriti, mentre è al vaglio degli inquirenti la ricostruzione del sinistro mortale.

Autostrade per l’Italia, sul suo sito, segnala che all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e viene segnalato un km di coda, mentre si sono formati 7 km di coda in aumento all’uscita di Arezzo. Sul luogo del tragico evento, sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.