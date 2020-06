Incidente mortale nella notte a Bologna, tra le vittima una bimba di 9 anni

Un terribile incidente mortale è avvenuto questa notte a Bologna: sono morte quattro persone, tra cui anche una bambina di soli nove anni.

Un tragico incidente è avvenuto questa notte, poco prima delle 22:00, in provincia di Bologna. E’ successo sulla strada provinciale 568 Via di Crevalcore, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, nella frazione di Amola. Due automobili si sono scontrate frontalmente, causando la morte di quattro persone, tra cui una bambina di 9 anni. La dinamica e quanto accaduto prima dell’incidente è al vaglio della Polizia locale Unione Terre d’Acqua, intervenuta sul luogo dell’incidente insieme ai carabinieri di San Giovanni, al 118 e ai vigili del fuoco. La strada su cui è avvenuto l’incidente è rimasta parzialmente chiusa per rimuovere le automobili coinvolte, distrutte nello schianto. Sul posto è arrivato anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Incidente A1 Arezzo, arrestato il padre dei bimbi morti nello schianto

Incidente mortale a Bologna, vittima anche una bimba di 9 anni

Sono morte le quattro persone a bordo della Peugeot coinvolta nello scontro, guidata da un ragazzo di 21 anni. A bordo anche il fratello e un amico di 20 anni. Il giovane conducente ha invaso la corsia opposta, per cause ancora da accertare, scontrandosi con una BMW su cui stava viaggiando un uomo di 51 anni di Crevalcore. L’uomo è rimasto ferito in maniera grave, e si trova adesso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato subito dopo l’incidente. Non ce l’hanno fatta invece la compagna e la figlia di 9 anni, che si trovavano con lui in automobile al momento dell’incidente. Anche un uomo di 69 anni che si trovava fuori da un bar vicino al luogo dell’incidente è rimasto ferito, seppur non gravemente, da alcuni frammenti di automobile che lo hanno colpito dopo lo schianto. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni i tre ragazzi che viaggiavano nella Peugeot, residenti a Nonantola, nel Modenese, poco prima erano stati a bere nello stesso bar.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!