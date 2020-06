Prete arrestato | cerca di introdurre telefonini e tabacco in carcere

Un prete arrestato dopo che gli agenti della polizia penitenziaria gli trovano addosso materiale vietato al suo ingresso in carcere. Era andato a celebrare la messa della domenica per i detenuti.

Accade qualcosa di impensabile all’interno del carcere di Carinola, in provincia di Caserta, con un prete arrestato a seguito di un controllo da parte delle guardie del penitenziario. Il sacerdote era andato lì nella mattinata di domenica 7 giugno per celebrare una messa alla quale avrebbero dovuto assistere i detenuti.

Il religioso aveva nascosti con se diversi oggetti che è vietatissimo introdurre in galera. Nello specifico si tratta di diversi telefonini e di svariate buste di tabacco, da passare in gran segreto ad alcuni detenuti. I dispositivi erano uno smartphone e 8 microtelefoni, oltre a caricabatteria e cavi usb.

Prete arrestato, stava introducendo telefonini e tabacco in carcere di nascosto

Evidentemente il prete arrestato pensava che, essendo un uomo di chiesa potenzialmente al di sopra di qualsiasi sospetto, gli agenti penitenziari non l’avrebbero sottoposto a controlli. Invece ecco avvenire la sorprendente e purtroppo anche triste scoperta. Il carcere di Carinola ospita circa 500 detenuti e viene considerata una struttura dal livello di sicurezza media. L’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria ha emesso un comunicato in merito a questa vicenda, che sta ovviamente facendo discutere e che ha destato un comprensibile enorme scalpore. Attualmente è in corso una inchiesta.

