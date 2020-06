Musei Civici di Roma: visite gratis domenica 7 giugno. Torna la prima domenica del mese gratuita.

A Roma torna la prima domenica del mese gratis al museo e lo fa ai Musei Civici della Capitale. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di storia e cultura. I Musei Civici di Roma hanno riaperto il 2 giugno. Le visite si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria imposte dall’emergenza del nuovo coronavirus. La prenotazione è obbligatoria. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Musei Civici di Roma gratis domenica 7 giugno

Nel graduale ritorno alla normalità dopo i lunghi mesi di quarantena, molte attività hanno gradualmente riaperto. Tra queste ci sono musei, monumenti, mostre, istituzioni culturali, parchi e giardini che hanno cominciato a riaprire alle visite dal 18 maggio in poi. Numerosi musei e monumenti hanno riaperto ai primi di giugno, come il Colosseo, il 1° del mese.

Sempre a Roma, i Musei Civici hanno riaperto il 2 giugno e dal 7 giugno, prima domenica del mese, tornerà la prima domenica del mese gratis al muse. L’iniziativa era stata lanciata nel 2014 dal MiBACT, diretto dall’allora ministro Dario Franceschini, per tutti i musei e monumenti nazionali, ma adottata anche da molti gestiti dagli enti locali. Poi la domenica gratis al museo era stata modificata dal ministro Alberto Bonisoli, nel nuovo governo uscito dalle urne del 2018. Gli ingressi gratuiti erano stati rimodulati, legandoli ad altre occasioni ed eventi specifici e lasciando maggiori libertà ai singoli musei di organizzarsi autonomamente. Con il ritorno di Franceschini alla guida del MiBACT, la prima domenica del mese gratis al museo è stata reintrodotta a inizio 2020. Purtroppo l’emergenza coronavirus ha costretto il governo alla sua cancellazione a fine febbraio, fino alla chiusura totale di tutti i musei italiani con l’applicazione del lockdown.

Ora, con le prime riaperture di musei e monumenti, torna anche la domenica gratis al museo a inizio mese. Almeno a Roma nel Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. Nella giornata di domenica 7 giugno tutti potranno accedere gratuitamente nei Musei Civici di Roma, appena riaperti al pubblico dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria. Tutti, non solo i romani o residenti del Lazio, grazie alla riapertura dei confini regionali e anche coloro che vengono dai Paesi europei e dell’area Schengen, grazie alla riapertura delle frontiere da parte dell’Italia.

Sono state riaperte anche le aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15) e del Circo Massimo (a esclusione di Circo Maximo Experience) dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00).

La visita

La prima domenica del mese gratis ai Musei Civici è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Grazie all’iniziativa, i visitatori potranno visitare gratuitamente i Musei Capitolini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo dell’Ara Pacis, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura.

Oltre alle collezioni permanenti, i visitatori potranno vedere alcune delle mostre presenti nei musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito ad eccezione della mostra “Canova. Eterna bellezza” al Museo di Roma e della mostra “C’era una volta Sergio Leone” al Museo dell’Ara Pacis.

Per potere accedere gratuitamente ai Musei Civici di Roma, domenica 7 giugno, è richiesta la prenotazione obbligatoria allo 060608.

Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, ha dichiarato all’Ansa sulla domenica gratis ai musei romani: “In questa fase di difficoltà economica per tanti e tante famiglie avere la possibilità di trascorrere del tempo insieme (sempre seguendo le indicazioni come la prenotazione obbligatoria, il distanziamento e l’uso della mascherina) sia nei Musei civici come al Circo Massimo e ai Fori Imperiali credo sia un’opportunità che a Roma vogliamo continuare a sostenere: un messaggio positivo di ripresa attraverso la vita culturale accessibile a tutti, alla scoperta della storia, della scienza, dell’arte e dell’archeologia”.

Per ulteriori informazioni: www.museiincomuneroma.it

