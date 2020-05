È terribile quanto accaduto nella mattinata del 25 maggio 2020 a Lodi, con un bambino morto dopo essere caduto dai piani alti del palazzo dove abitava a Casalpusterlengo.

Dalla provincia di Lodi, dove nei mesi scorsi erano giunte tante notizie in merito alla pandemia da Coronavirus dal momento che quella era la piena zona rossa in Italia, arriva la notizia che riguarda un bambino morto in tragiche circostanze.

LEGGI ANCHE –> Mamma condannata a 145 anni di carcere per abusi su una bambina

Il piccolo, di soli 3 anni, è infatti precipitato da una altezza considerevole per poi schiantarsi al suolo. Dalle notizie raccolte sul posto, il piccolo è precipitato dall’appartamento con cui viveva con la sua famiglia a Casalpusterlengo. La caduta è avvenuta dal quarto piano e l’impatto con l’asfalto è stato molto forte. Nonostante ciò, il bimbo era sopravvissuto e subito è scattato il ricovero in ospedale in codice rosso. Alcuni presenti hanno avvertito immediatamente i soccorsi medici, con una ambulanza del 118 arrivata sul posto entro pochissimi minuti.

LEGGI ANCHE –> Bambino autistico di 9 anni rapito, il corpo viene ritrovato in un lago

Bambino morto, indagano le forze dell’ordine

Il ricovero all’ospedale di Codogno però non è servito a niente. Subito dopo il suo ingresso nella struttura, il bambino è morto, a causa della estrema gravità delle ferite riportate. In particolar modo è risultato fatale un pesante trauma cranico. Su quanto successo hanno aperto ora una inchiesta ufficiale le forze dell’ordine. Lo scopo è quello di cercare eventuali irresponsabilità da parte degli adulti presenti in quel momento in casa. La morte del piccolo ha avuto luogo verso ora di pranzo.

LEGGI ANCHE –> L’incidente del bambino a Lodi, come è avvenuto

LEGGI ANCHE –> Pandemia | muore una mamma 40enne di tre bambini