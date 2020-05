A causa della pandemia si registra ancora una volta un decesso prematuro. A morire è una madre che lascia i suoi tre figli.

La Campania continua a gestire molto bene la pandemia in atto, riuscendo dall’inizio della crisi a contenere il più possibile il numero di contagi e di vittime. Nonostante ciò però ci sono comunque 401 morti circa.

LEGGI ANCHE –> Buffet | il sindaco di Genova ed altri politici liguri sotto accusa | VIDEO

E tra gli ultimi casi di decesso spicca quello di una donna di 40 anni, madre di tre figli e scomparsa nelle scorse ore a Cardito, in provincia di Napoli. Da quanto si apprende, stava facendo i conti con una brutta malattia. Situazione che aveva compromesso il suo quadro clinico e che già in circostanze simili ha mietuto migliaia di vittime in Italia e nel mondo. A dare la notizia della donna morta nel corso di questa pandemia è il sindaco della località napoletana, Giuseppe Cirillo.

LEGGI ANCHE –> Milano, torna la paura: il fattore Rt sale a 0,86, la fase 2 è a rischio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Mattia, il paziente 1 di Codogno: “Mi hanno dato fastidio le bugie”

Pandemia, sono due le giovani mamme morte a Cardito negli ultimi giorni

Il primo cittadino ha informato la cittadinanza attraverso la sua pagina Facebook personale. Questo dramma fa seguito a quello della morte di una 30enne, mamma di una bambina nata ad inizio 2019, morta invece per via di un malore improvviso lo scorso 18 maggio. “La morte di due mamme fa piombare la nostra comunità nello sconforto più totale”. Poi la conferma che la 40enne era affetta da un brutto male. Condizione che purtroppo l’ha resa estremamente vulnerabile al virus.

LEGGI ANCHE –> Italia | dati aggiornati live contagio Regioni 21 maggio