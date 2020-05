Lodi, gravissimo bimbo di 3 anni, è precipitato dal 5° piano

Un bimbo di appena 3 anni questa mattina è precipitato dal quinto piano della sua abitazione a Lodi: ricoverato in codice rosso, è gravissimo.

Tragedia questa mattina in una palazzina di Casalpusterlengo, nel lodigiano. Al momento non sono noti molti dettagli dell’incidente che ha causato la caduta di un bambino dal balcone del suo appartamento. Da una prima ricostruzione pubblicata sui quotidiani locali, apprendiamo che il piccolo si trovava nella sua abitazione in via Felice Cavallotti quando, per cause ancora sconosciute, è precipitato dal 5° piano schiantandosi nel cortile interno. Qualcuno che si è accorto di quanto appena accaduto (non viene specificato se uno dei genitori), ha chiamato i soccorsi intorno alle 10 del mattino.

Bimbo precipitato dal quinto piano: ricoverato a Codogno

Sul luogo sono giunte un’auto medica ed una pattuglia dei carabinieri. I paramedici si sono occupati di effettuare una prima medicazione e successivamente hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale di Codogno. Il piccolo è precipitato per circa una decina di metri ed ha riportato un importante trauma cranico dovuto all’impatto con il suolo. Al momento si trova ricoverato con prognosi riservata e pare che le sue condizioni siano gravi.

