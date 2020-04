Viaggi in Italia per l’estate 2020: il turismo e non solo riparte...

Viaggi in Italia per l’estate 2020: il turismo e non solo riparte dai borghi. La proposta.

Mentre ci si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con la riapertura graduale delle attività al pubblico e le prime uscite dopo quasi due mesi di quarantena, si progetta anche il futuro delle vacanze e del turismo. Passerà molto tempo prima di tornare a viaggiare come facevamo nel periodo precedente alla pandemia e i prossimi viaggi saranno vicino a casa, perché con la fine del lockdown ai primi di maggio non potremo ancora uscire fuori dal territorio della nostra regione di residenza. Anche quando avremo maggiori possibilità di mobilità, i viaggi per le vacanze saranno soprattutto in Italia.

Insomma, sarà un turismo di prossimità, come accadeva negli anni ’50 e ’60. Per i viaggi all’estero dovremo aspettare ancora. Nel frattempo, gli operatori non stanno con le mani in mano, ma progettano idee e iniziative per adeguarsi alle nuove esigenze e promuovere nuove attività che possano interessare gli utenti. Viaggi vicino a casa e per lo più in luoghi appartati e non affollati.

Questa è l’idea vincente per il futuro e i borghi italiani offrono le migliori attrattive in questo senso: aria buona, cucina deliziosa, paesaggi incantevoli, natura da favola, arte, storia e cultura, relax e tranquillità, sport e attività all’aria aperta e soprattutto possibilità di isolamento. Attrattive interessanti non solo per il turismo, ma anche per chi cerca una vita alternativa a quella della città, potendo lavorare da casa.

Per le località più popolari e frequentate sarà necessario il numero chiuso (basti pensare ai borghi delle Cinque Terre), ma di massima la vita del borgo in collina, al mare o in montagna ha tantissimo da offrire, sia per i vacanzieri che per chi vuole scappare dalla città.

Leggi anche –> Viaggi post Coronavirus, operatori del settore: “Come negli anni ’50”

Viaggi in Italia per l’estate 2020: si riparte dai borghi

Il turismo dei borghi era già in forte crescita in Italia, per la qualità e la varietà dell’offerta, insieme ai luoghi stupendi da visitare e dove soggiornare. Tutto il territorio italiano è costellato di splendidi, incantevoli centri abitati la cui caratteristica è il pregio architettonico e il carattere storico degli edifici, l’inserimento armonioso nell’ambiente circostante, le dimensioni ridotte, a misura d’uomo, e la tutela e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locali. Un patrimonio unico, in Europa e nel mondo.

Ora, con le nuove esigenze poste dall’emergenza sanitaria per il Coornavirus, che impongono il distanziamento sociale, l’isolamento e la frequentazione di località vicine alla propria residenza, il turismo di borghi, facili da trovare anche vicino casa, diventa l’offerta principale, per una vacanza, un weekend o una fuga dalla città. Quando potremo tornare a uscire di casa, spostarci, anche per viaggi di piacere, ecco che il borgo diventa l’occasione unica e imperdibile per trascorrere qualche giorno o anche soltanto qualche ora in un luogo accogliente e raccolto, immersi nella bellezza della natura e circondati da quelle opere architettoniche e artistiche umane che si uniscono perfettamente nel contesto naturale.

Possiamo assaporare la pace e la tranquillità la serenità di un ambiente armonioso, fare passeggiate per le vie del borgo o esplorare il territorio circostante, andare alla scoperta dei tesori nascosti, gustare la cucina e le specialità enogastronomiche locali, partecipare a eventi e manifestazioni locali, anche tradizionali, conoscere la storia e la cultura del luogo. Oggi, poi, il turismo dei borghi è cresciuto e si è evoluto, proponendo anche nuovi servizi, come spa e centri benessere, corsi di yoga e meditazione e tante altre iniziative proposte per tutte le esigenze. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Vi abbiamo già segnalato numerosi itinerari legati ai borghi, su base regionale, per le caratteristiche delle località o in base ai servizi offerti. È tempo di proporne altri.

Leggi anche –> Quando torneremo a viaggiare dopo il Coronavirus

Borghi da vivere

La bellezza, la pace, l’armonia e la ricchezza culturale del borgo è un patrimonio non solo turistico, di un turismo ovviamente di qualità e rispettoso dell’ambiente, ma è anche una scelta di vita. Sempre più persone negli ultimi anni hanno deciso di andare a vivere nei borghi, lasciando città grandi e piccole, per ritrovare un luogo autentico e a misura d’uomo. C’è chi ha aperto bed and breakfast, chi ristoranti, chi si è dato all’agricoltura. Un ritorno a stili di vita del passato, ma con le innovazioni e le comodità di oggi. Con un obiettivo fondamentale: la qualità della vita.

Grazie al lavoro a distanza, lo smart working, che la situazione di emergenza ha obbligato ad implementare, molte persone in futuro continueranno a lavorare da casa. È nata una nuova epoca, che il virus ha soltanto accelerato. Visto il nuovo modo di lavorare, perché restare chiusi in piccoli appartamenti in città, soffocati dallo smog e assediati dai rumori? Si può scegliere il luogo dove vivere, senza che questo sia necessariamente legato al luogo di lavoro e allora che si scelga un posto dove vivere bene. Una idea che si sta facendo strada e che è stata lanciata anche da architetti del calibro di Sefano Boeri e Massimiliano Fuksas. Con il favore delle associazioni che rappresentano i borghi italiani.

Leggi anche –> Borghi italiani da visitare in primavera: dove andare e cosa vedere