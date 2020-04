La polizia e le uova di Pasqua, un accostamento che non siamo certo abituati ad osservare. È accaduto qualcosa che ha messo insieme queste componenti.

La polizia serve anche a questo: alcuni agenti hanno portato delle uova di Pasqua a casa di una famiglia indigente. Il fatto è successo nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2020 ad Isernia, dopo che il locale commissariato aveva ricevuto una richiesta di soccorso particolare.

Dall’altra parte della cornetta c’era una mamma disperata dal fatto di non potere fare un regalo ai suoi tre figli. Per loro non c’erano uova, perché la donna non ha purtroppo i mezzi di sussistenza necessari. E già si era rassegnata a vedere la tristezza sul volto dei suoi bimbi. Per fortuna i poliziotti hanno risolto questa emergenza, perché lo è a tutti gli effetti. Così sono arrivati a casa della famiglia, con in dono le uova.

In tutta Italia con piccoli gesti di solidarietà cerchiamo di regalare serenità e dare sostegno a chi ne ha più bisogno.

A rendere noto il fatto è stata la Questura di Isernia

A rendere noto il fatto è stata la Questura di Isernia, la quale ha parlato di “stato di indigenza e la difficoltà nell’esaudire il desiderio dei suoi bambini da parte della donna”. Grande è stato lo stupore dei ragazzini, che “sorpresi e meravigliati, hanno accettato l’inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre che ha ringraziato la Polizia di Isernia”, sempre secondo quanto comunicato dalla Questura della città molisana.

