Coronavirus news | polizia sventa orgia in piena quarantena

In tanti avevano organizzato un’orgia nonostante l’isolamento imposto a tutti: bizzarra notizia nell’ambito Coronavirus news dalla Spagna.

Un episodio che sfocia nell’assurdo è accaduto a Barcellona, in Spagna, ed in piena emergenza Coronavirus. Infatti un gruppo di 30 persone aveva deciso di ingannare il tempo organizzando un’orgia.

Era tutto pronto: appartamentino in centro dove mettere in atto il ‘passatempo’ di gruppo, tanto entusiasmo ed anche una certa dose di sostanze stupefacenti. Peccato però che tutto sia saltato appena prima di mettere in atto la peculiare festicciola. Merito di uno dei partecipanti, che però alla fine si è tirato in dietro, preoccupato dall’escalation di contagi ed anche di morti che il Coronavirus sta facendo in Spagna. Dove tutti i residenti del paese iberico sono sottoposti ad isolamento domiciliare, al pari della quarantena imposta in Italia da quasi tre settimane ormai.

Un provvedimento che si rende necessario allo scopo di arginare il più possibile la diffusione del Covid-19. Alla fine l’anonimo ha avvertito la polizia, e dopo quella che si è rivelata essere una vera e propria retata in pieno stile, gli agenti hanno anche arrestato otto individui, tutti colti in flagranza di reato. Tra i reati contestati figura per l’appunto il possesso di eroina e di cocaina. Sono intervenuti anche alcuni membri del personale sanitario, che hanno effettuato un test di rilevamento del Covid-19 ad una delle 30 persone coinvolte.

