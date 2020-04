Una ragazza morta in circostanze tragiche nel pomeriggio di Pasqua. La polizia è intervenuta subito ma lei era già morta. Cosa pensano gli inquirenti.

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere caduta da un balcone dell’ottavo piano nel sud-est di Londra, secondo quanto confermato dalla polizia della capitale inglese. Gli ufficiali sono intervenuti a Thurston Road, nel sobborgo londinese di Lewisham, poco dopo le 14:00 della domenica di Pasqua.

In centrale era giunta la segnalazione relativa ad una persona precipitata da una altezza considerevole. Subito il posto ha visto la presenza immediata da parte di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Purtroppo la ragazza era già morta, con il decesso presumibilmente avvenuto sul colpo.

Ragazza morta, è precipitata da una altezza considerevole: non è un caso sospetto ma un incidente

L’incidente è ritenuto non sospetto, sempre secondo quanto trapela dalle autorità che stanno seguendo la vicenda. Un portavoce della polizia ha poi affermato che a morire è stata una 16enne, caduta dal balcone di una proprietà residenziale. L’ora dichiarata del decesso coincide con le 15:26 locali, le 16.26 in Italia. Un cordone di polizia continua a presiedere la zona mentre le indagini vanno avanti. Il mese scorso è successo un dramma simile in Italia, a Carpi, in provincia di Modena. In quella situazione a schiantarsi sull’asfalto fu un ragazzino di 11 anni.

