Situazione Coronavirus Italia muore ragazza nelle Marche. Lei era giovanissima. La Regione è tra le più colpite del Paese.

Una notizia allarmante arriva da Pesaro nel novero di quelli che sono gli aggiornamenti della situazione Coronavirus Italia. Nella città marchigiana è morta una ragazza di soli 27 anni, per motivazioni da imputare direttamente alla malattia che sta tenendo in scacco il mondo intero, da quanto si apprende.

Il decesso della giovane risale alla giornata di giovedì 19 marzo 2020. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Nelle scorse 24 ore le vittime nelle sole Marche sono state 22. Si apprende anche che la 27enne morta soffrisse comunque di altre patologie pregresse già da diverso tempo. Cosa che aveva sottoposto a sforzi eccessivi il suo apparato immunitario, incapace di dare una risposta sufficientemente forte per reagire all’infiammazione polmonare indotta dal virus Covid-19.

Coronavirus Italia muore ragazza, quadro clinico già compromesso

Il Coronavirus non ha fatto altro che acuire le patologie già in corso, fino a rendere irreversibile lo stato di salute della donna. In Italia i casi di decesso da imputare al Covid-19 sono ora 3405, con 31.035 casi positivi e 4440 guariti. Dati che risalgono a tutta la giornata del 19 marzo. C’è apprensione poi soprattutto in Lombardia, dove il governatore della Regione, Attilio Fontana, richiede provvedimenti più severi per far si che le persone restino chiuse in casa. Una misura necessaria per fermare il Coronavirus e che potrebbe fare la differenza in positivo se tutti la rispettassero.

