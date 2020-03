Coronavirus news | in Inghilterra contagiato bimbo di 9 mesi

Un bimbo di 9 mesi infettato dal Covid-19, le ultime Coronavirus news parlano di una situazione sempre più preoccupante Oltremanica.

Una donna parla dell’esperienza niente affatto piacevole che sta vivendo per colpa del Coronavirus. Le ultime news riferiscono che un bambino è rimasto infettato. La malattia ha colpito uno dei figli di questa donna, il piccolo Cassian Coates. Contrariamente a quanto si pensava, il Covid-19 attecchisce anche sui più piccoli.

Ed era diventata credenza comune che il Coronavirus colpisse solamente gli adulti, visto che negli scorsi mesi erano stati molto rari i casi che coinvolgevano bimbi. Ma anche in Italia, per fare un esempio, ci sono neonati ricoverati per lo stesso motivo. Alcuni dei quali sono riusciti comunque in poco tempo a superare la malattia. I genitori del piccolo Callum non riescono ancora a credere che il loro piccolo, di soli 9 mesi, sia affetto dalla patologia che sta sconvolgendo il mondo intero. La famiglia ora è in auto isolamento nella propria casa di Manchester. Il bambino è stato in ospedale ed ora è a casa con i genitori ed i fratellini. La mamma del bambino riferisce che, per entrare in ospedale, era servito un ingresso speciale assieme a diverse altre precauzioni.

Coronavirus news, ci sono altri casi di bambini contagiati

“Poi è arrivato un dottore con una maschera, che ha svolto alcuni controlli di base confermando alla fine che Callum aveva il Coronavirus. Ci siamo chiesti dove possa averlo preso. Io e mio marito stiamo bene. Il dottore ci ha detto di restare in isolamento domiciliare spontaneo per due settimane, somministrando a mio figlio del Calpol. Dobbiamo fare finta che abbia un raffreddore”. Anche a Londra c’è stato un caso che coinvolge un infante. Si tratta di un neonato, che comunque risulta fuori pericolo ed in via di guarigione. La mamma l’ha infettata, dopo avere avuto una sospetta polmonite. Ma altre situazioni analoghe sono note in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Nella giornata del 17 marzo le vittime sono state 14, con un computo totale di 71 decessi. L’età di chi non ce l’ha fatta a causa del Coronavirus va dai 45 ai 93 anni.

