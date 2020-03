Coronavirus mascherine | farmacisti le vendono al +3000%

Sono fin troppi i disonesti che, in piena emergenza Coronavirus vendono mascherine ed altro materiale sanitario a prezzi rincarati. Anche farmacisti.

La Guardia di Finanza ha scoperto in più occasioni delle truffe legate all’emergenza Coronavirus, con mascherine ed altro materiale sanitario utile nello specifico che venivano venduti a prezzi ingiustificatamente mascherati.

LEGGI ANCHE –> Madre separata dal figlio che sta morendo perché il fratello ha il Coronavirus

Il prezzo normale di una mascherina protettiva va dagli 80 centesimi ai 2 euro, ma in alcune situazione le Fiamme Gialle hanno constatato come i disonesti sciacalli di turno le proponessero addirittura anche a 120 euro al pezzo. Anche dei farmacisti hanno provato ad approfittarne. Nelle diverse operazioni svolte dai finanzieri – come da polizia e carabinieri – ad oggi ammontano a circa 100mila le mascherine anti Coronavirus sequestrate. A compiere gli illeciti in particolar modo piccole attività commerciali, comprese farmacie e parafarmacie. Nei casi emersi, i titolari devono ora rispondere delle accuse per le quali hanno ricevuto una denuncia. Ed in particolar modo dei reati di manovre speculative su merci e frode in commercio. Anche disinfettante per le mani e guanti subivano un rincaro da speculatori.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Lombardia, controllo tramite cellulari: il 40% non sta a casa

Coronavirus mascherine, tanti i farmacisti disonesti denunciati

La cosa è accaduta in egual misura tanto al Nord quanto al Sud. A Torino le forze dell’ordine hanno sequestrato 8mila maschere, con circa 50 denunce. Alcune di queste hanno riguardato degli amministratori di società per manovre speculative. Dopo avere constatato come i prezzi fossero aumentati fino al 500%. Situazione simile a Milano, con prezzi rincarati ‘solo’ fino al 400% da parte di titolari di aziende di prodotti sanitari. A Siena un farmacista speculatore vendeva 10 mascherine in scatola a 10 euro complessivi. Da qualche settimana aveva iniziato poi a vendere una singola mascherina sempre allo stesso prezzo. E senza alcuna scatola o confezione protettiva.

Illeciti odiosi in tutta Italia

A Guidonia, presso Roma, il titolare di una farmacia vendeva le mascherine a 35 euro l’una. A Napoli denunciato dai vigili un altro farmacista che in via Chiaia metteva in vendita la propria merce sempre per rincaro dei prezzi mostruoso ed ingiustificato. Infine a Bari sequestrati 30mila prodotti sanitari venduti fino al 3000% del loro prezzo originario.

LEGGI ANCHE –> Francia, virologo trova una possibile cura al Coronavirus