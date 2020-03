Emergenza Coronavirus: Ryanair sospende i voli interni dal Nord Italia

Emergenza Coronavirus: Ryanair sospende i voli interni dal Nord in Italia. Cosa bisogna sapere.

L’emergenza scatenata dall’epidemia di Coronavirus in Italia ha costretto numerose compagnie aree a rivedere i propri piani di volo ed effettuare numerosi tagli. Ora con il lockdown esteso a tutta la Penisola, isole comprese come ha specificato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con l’intera Italia istituita come “zona protetta”, non si può più uscire ed entrare in Italia se non per gravi e comprovati motivi. Mentre “gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute”, ha spiegato Conte.

Sebbene i trasporti pubblici non saranno limitati, lo stop ai movimenti delle persone ridurrà fortemente l’utilizzo di treni e aerei, soprattutto di quest’ultimi. Così le compagnie aeree si stanno adeguando e tra queste Ryanair ha annunciato la sospensione di tutti dei voli interni dal Nord Italia. Una misura già presa nella giornata di lunedì 9 marzo, a seguito dei provvedimento presi con il DPCM del giorno prima, che istituiva una “zona arancione” alla Lombardia e 14 province del Centro Nord. Non si esclude che la compagnia irlandese effettui ulteriori tagli. Intanto, ecco cosa bisogna sapere.

Emergenza Coronavirus: da Ryanair stop ai voli interni dal Nord Italia



Le misure più stringenti adottate dal governo italiano, per far fronte all’emergenza coronavirus in Italia e annunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa straordinaria della sera di lunedì 9 marzo, con l’istituzione di una zona protetta in tutta Italia e le forti limitazioni agli spostamenti di tutti i cittadini, obbligano le compagnie aeree a rivedere i loro voli. Così dopo i tagli e le cancellazioni annunciati nei giorni scorsi sono in arrivo ulteriori modifiche al trasporto aereo.

Tra le compagnie aree, Ryanair ha annunciato il 9 marzo la sospensione di tutti i suoi voli domestici in partenza dal Nord Italia, dopo aver già tagliato il 25% delle sue tratte a causa dell’epidemia di coronavirus.

In una nota pubblicata lunedì, la compagnia aerea low cost ha annunciato “ulteriori tagli ai propri operativi da/per l’Italia e all’interno del territorio nazionale, in risposta al “blocco” imposto nel weekend dal Governo Italiano per i viaggi da/per la zona arancione nel Nord Italia, oltre ad alcuni altri paesi dell’UE (Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Malta, Romania) che limitano i voli da/verso il Nord Italia con effetto immediato”.

Sul suo sito web, Ryanair spiega che “questi ulteriori tagli ai propri operativi possono essere così riassunti:

Dalla mezzanotte (24:00h) di martedì 10 marzo alla mezzanotte (24:00h) di mercoledì 8 aprile , Ryanair sospenderà tutti i voli domestici in Italia da/per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso .

alla , . Dalla mezzanotte (24:00h) di giovedì 12 marzo alla mezzanotte (24:00h) di mercoledì 8 aprile, Ryanair opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali da/per Bergamo, Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso, che saranno operativi solo il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Qualsiasi rotta con frequenze giornaliere multiple (ad esempio da Stansted a Malpensa) sarà inoltre limitata a 1 volo al giorno nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì. Mentre la scorsa settimana il traffico in entrata verso il Nord Italia è stato interessato da un significativo numero di “no show”, ci sono molte migliaia di visitatori non italiani attualmente in Lombardia e nelle altre regioni interessate che dovranno rientrare presso il proprio domicilio e Ryanair deve continuare a gestire questo operativo limitato a 4 giorni a settimana da/per il Nord Italia per poter rimpatriare questi cittadini.

Ryanair continua a seguire scrupolosamente le linee guida dell’OMS e del governo nazionale e tutte le restrizioni di viaggio. La situazione si modifica di giorno in giorno e tutti i passeggeri dei voli interessati da divieti di viaggio o cancellazioni vengono informati via e-mail con proposte di cambio volo, rimborso completo o credito di viaggio.

Ryanair desidera esprimere le sue più sincere scuse a tutti i clienti per queste interruzioni degli operativi, che sono causati dalle restrizioni del Governo nazionale su tutti viaggi, tranne quelli essenziali, verso/dal Nord Italia.

Tutti i passeggeri interessati hanno ricevuto notifiche e-mail oggi (lunedì 9 marzo) di queste cancellazioni / modifiche. Chi non avesse ricevuto un’e-mail, può aspettarsi che il proprio volo sia operato regolarmente”.

Ryanair, inoltre, invita i propri clienti a controllare, sul suo portale, se il proprio volo è stato cancellato o riprogrammato a causa dell’emergenza Coronavirus. I clienti vengono avvisati tramite e-mail o sms, ma la situazione cambia in fretta, pertanto è bene controllare sul sto web della compagnia aerea che viene aggiornato continuamente. Ryanair spiega anche come ottenere il rimborso del biglietto del volo cancellato oppure come cambiare gratuitamente il proprio volo.

Ulteriori informazioni su: www.ryanair.com/it/it/info-utili/coronavirus-covid-19

