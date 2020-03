Coronavirus e voli cancellati: informazioni e rimborsi da Ryanair. Le informazioni aggiornate.

Il diffondersi dell’epidemia di coronavirus in Italia sta obbligando numerose compagnie aeree, anche low cost, a cancellare o sospendere i propri voli da o per l’Italia a ridurne la frequenza, sia per il calo delle prenotazioni che per le limitazioni che diversi Paesi nel mondo hanno posto all’ingresso degli italiani nel loro territorio, soprattutto per quelli provenienti dal Nord Italia.

In questa situazione le compagnie aeree come Ryanair hanno comunicato i voli cancellati e i relativi rimborsi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Coronavirus e voli cancellati: informazioni da Ryanair

La compagnia aerea low cost Ryanair, in una nota pubblicata la mattina di lunedì 2 marzo, comunica in merito all’epidemia di coronavirus, Covid-19, in Italia:

“Attualmente stiamo registrando un alto volume di richieste di contatto da parte dei clienti e di conseguenza i tempi di attesa sono più lunghi del solito ma faremo del nostro meglio per rispondere alle vostre domande nel minor tempo possibile.

Se il motivo del vostro contatto è in relazione ai vostri piani di viaggio, non c’è attualmente nessuna direttiva di modifica per le compagnie aeree in relazione al COVID-19. I nostri voli stanno operano regolarmente – con l’eccezione dei voli tra Italia e Giordania, tra Italia e Israele e tra Italia e Montenegro. Si applicano Termini e Condizioni. Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ci atterremo scrupolosamente alle istruzioni impartite dalle autorità in tema di salute pubblica”.

GIORDANIA ISRAELE E MONTENEGRO

Giordania

“Il governo giordano ci ha comunicato in data 25 febbraio che, fino a data da destinarsi, non consentirà l’accesso nel Paese ai visitatori provenienti dai nostri 4 voli italiani. Questo divieto non si applica ai cittadini giordani che viaggiano sui voli Ryanair dall’Italia alla Giordania. Abbiamo intenzione di continuare a operare voli dall’Italia alla Giordania almeno per le prossime due settimane, fino all’11 marzo, in modo da poter rimpatriare tutti i visitatori non giordani che hanno viaggiato in Giordania con Ryanair nelle ultime due settimane sui nostri 4 voli provenienti dall’Italia.

Invieremo immediatamente un’allerta a tutti i passeggeri non giordani che hanno prenotato voli dall’Italia alla Giordania fino al 4 aprile. Comunicheremo loro che non saranno autorizzati a viaggiare e offriremo un rimborso completo o una nuova sistemazione sui voli per la Giordania a partire dal 5 aprile.

I cittadini giordani che viaggiano dall’Italia alla Giordania nelle prossime due settimane (ovvero fino all’11 marzo) non sono interessati da questo divieto. Inoltre, tutti i passeggeri non giordani che sono andati in Giordania con Ryanair nelle ultime settimane saranno avvisati ed esortati a tornare in Italia su uno dei rimanenti voli Ryanair nelle prossime due settimane, dal 26 febbraio all’11 marzo.

Le 4 rotte operate da Ryanair dall’Italia alla Giordania sono le seguenti:

Milano BGY ad Amman

Bologna ad Amman

Roma CIA ad Aqaba

Milano BGY ad Aqaba

Sospenderemo queste 4 rotte tra l’Italia e la Giordania per il periodo che va dal 12 marzo al 4 aprile fino a quando non saremo in grado di ottenere rassicurazioni dal governo giordano che questo divieto di entrata ai visitatori dall’Italia, giudicato da noi ingiustificato, è stato revocato. Nel caso in cui dovessimo ricevere ulteriori comunicazioni da parte del governo giordano, sarà nostra premura comunicarle immediatamente ai passeggeri interessati”.

Israele

“Il governo israeliano ci ha comunicato in data 27 febbraio che, fino a data da destinarsi, non consentirà l’accesso nel Paese ai visitatori provenienti dai nostri 4 voli italiani. Questo divieto non si applica ai cittadini israeliani che viaggiano sui voli Ryanair dall’Italia verso Israele. Abbiamo intenzione di continuare a operare voli dall’Italia verso Israele almeno per le prossime due settimane, fino al 12 marzo, in modo da poter rimpatriare tutti i visitatori non israeliani che hanno viaggiato in Israele con Ryanair nelle ultime due settimane sui nostri 4 voli provenienti dall’Italia.

Informeremo immediatamente tutti i passeggeri non israeliani che hanno prenotato un viaggio sui nostri voli dall’Italia verso Israele fino al 4 aprile che non saranno autorizzati a viaggiare in Israele e offriremo loro l’opzione di un rimborso completo o di una nuova prenotazione sui voli per Israele a partire dal 5 aprile.

I cittadini israeliani che viaggiano dall’Italia verso Israele nelle prossime due settimane (ovvero fino al 12 marzo) non sono interessati da questo divieto. Inoltre, tutti i passeggeri non israeliani che sono andati in Israele con Ryanair nelle ultime settimane saranno avvisati ed esortati a tornare in Italia su uno dei rimanenti voli Ryanair nelle prossime due settimane, dal 27 febbraio al 12 marzo.

Le 4 rotte operate da Ryanair dall’Italia verso Israele sono le seguenti:

da Milano Bergamo a Tel Aviv

da Bologna a Tel Aviv

da Roma Fiumicino a Tel Aviv

da Milano Bergamo a Eilat Ramon

Sospenderemo queste 4 rotte tra l’Italia ed Israele per il periodo che va dal 12 marzo al 4 aprile fino a quando non saremo in grado di ottenere rassicurazioni dal governo israeliano che questo divieto di entrata ai visitatori dall’Italia, giudicato da noi ingiustificato, è stato revocato. Nel caso in cui dovessimo ricevere ulteriori comunicazioni da parte del governo israeliano, sarà nostra premura comunicarle immediatamente ai passeggeri interessati”.

Montenegro

“Il governo montenegrino ci ha comunicato in data 29 febbraio che, fino a data da destinarsi, non consentirà l’accesso nel Paese ai visitatori provenienti dal nostro volo italiano. Questo divieto si applica ai tutti i passeggeri che viaggiano sui voli Ryanair dall’Italia verso il Montenegro.

Le rotta operata da Ryanair dall’Italia verso Montenegro é il seguente:

da Bologna a Podgorica

GEORGIA

“A seguito dell’impatto del virus COVID-19 e della richiesta di aeroporti georgiani di proprietà governativa, Ryanair è stata costretta a sospendere un piccolo numero di voli da/per l’talia per/dalla Georgia.

Tutti i clienti interessati sono stati informati delle loro opzioni di rimborso completo o di un cambio di prenotazione di volo gratuito. Continueremo ad attenerci scrupolosamente alle istruzioni impartite dalle autorità in tema di salute pubblica”.

Maggiori informazioni sul sito web di Ryanair: www.ryanair.com/it/it/travel-updates/articles/COVID19 – www.ryanair.com/it/it/travel-updates/articles/Travelrestritions

