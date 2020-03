Voli cancellati per coronavirus: le informazioni sui rimborsi da Enac. Tutto quello che bisogna sapere.

Molti passeggeri che sarebbero dovuti partire dall’Italia o arrivare nel nostro Paese con voli che sono stati cancellati, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus in atto in Italia, hanno diritto al rimborso integrale del biglietto aereo. Le precisazioni dall’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Voli cancellati per coronavirus: info sui rimborsi da Enac

Cosa fare se il volo che avete prenotato è stato cancellato dalla vostra compagnia aerea a causa dell’epidemia di coronavirus? L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile italiano, precisa che il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto.

“A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta ‘forza maggiore'”, si legge sul sito web dell’ente.

I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

Questi passeggeri, invece, non hanno diritto alla compensazione pecuniaria, di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004, che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore, ma, appunto, a cause di forza maggiore.

Ulteriori informazioni sul sito web dell’Enac: www.enac.gov.it/news/coronavirus-covid-19-informazioni-ai-passeggeri

Le misure delle compagnie aeree

Riguardo alla cancellazione o sospensione dei voli a causa dell’epidemia di coronavirus, la compagnia low cost Ryanair ha appena annunciato il rimborso completo dei biglietti, o a scelta il cambio di prenotazione gratuito per una data successiva, per tutti i suoi voli in partenza dall’Italia e diretti verso Giordania, Israele, Montenegro e Georgia, tutti Paesi che hanno imposto il blocco dei voli dall’Italia e negato l’accesso sul loro territorio a viaggiatori italiani.

