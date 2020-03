Coronavirus Italia | fermato ‘I Soliti Ignoti’ per la malattia

La trasmissione di Amadeus ‘I Soliti Ignoti’ in onda su Rai 1 presto non sarà più trasmessa. Colpa della situazione Coronavirus Italia in corso.

Anche la televisione deve fare i conti con la situazione Coronavirus Italia. La normale programmazione sia delle emittenti Rai che di quelle Mediaset ha subito degli stravolgimenti, con la sospensione di molti dei programmi normalmente inseriti in palinsesto.

Per quanto riguarda proprio la Rai, ‘I Soliti Ignoti’ di Amadeus non andrà in onda nei prossimi giorni e presumibilmente fino a quando questa emergenza sanitaria che vige nel nostro Paese sarà rientrata. Le registrazioni del quiz serale di Rai 1 sono state interrotte. Per cui, una volta esaurite le puntate già completate ed in calendario per questi giorni, su Rai 1 verrà trasmesso altro. Si pensa al ritorno del sempre apprezzato ‘Techetechetè’, capace di macinare grandi ascolti nel periodo estivo quando di solito la tendenza a stare davanti al televisore è meno marcata rispetto al periodo che va dall’autunno alla primavera.

Coronavirus Italia, ‘I Soliti Ignoti’ interrotto come anche ‘Porta a Porta’

Oppure potrebbero essere proposte delle repliche dello stesso ‘I Soliti Ignoti’. In tal senso si attendono delle apposite comunicazioni da parte della Rai. Per il momento tutte queste solo solamente ipotesi avanzate da TvBlog. Un’altra ‘vittima’ illustre è ‘Porta a Porta’ di Bruno Vespa, che non ha preso bene lo stop al suo talk show. Il navigato giornalista tv avrebbe definito tale decisione “gravissima e pretestuosa”. Altri talk della Rai invece proseguono con la loro normale programmazione, ma senza più la presenza di pubblico in studio.

