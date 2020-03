Scherzo ad Elena Santarelli da Le Iene FOTO viagginews

Le Iene Elena Santarelli scherzo: la showgirl di Latina subisce un colpo gobbo dalla redazione del programma Mediaset, volano gli stracci.

Elena Santarelli ha subito il classico scherzo settimanale de ‘Le Iene‘. La trasmissione di Italia 1 ad ogni puntata organizza un tiro mancino al vip di turno. E questa volta è toccato alla showgirl e modella originaria di Latina.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli, post al vetriolo: “Lontana dalle persone negative”

Gli inviati Alessandro Onnis e Stefano Corti hanno fatto credere alla 38enne moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi che un suo collaboratore di fiducia, tale Simone, ha distratto dei fondi dall’associazione di beneficenza no profit ‘Heal’. Della quale lei è testimonial da anni. ‘Heal’ ha raccolto centinaia di migliaia di euro nel corso degli anni, da destinare alla ricerca in campo oncologico. E quei soldi, secondo la diabolica sceneggiatura messa su da ‘Le Iene’ in questo scherzo ad Elena Santarelli, sarebbero serviti per fare regali costosi ad una donna. Nello specifico la showgirl Giorgia Venturini, opinionista della trasmissione ‘Tiki Taka’.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso, la verità sulla storia con Pupo: ecco le sue parole

Elena Santarelli Le Iene, lo scherzo tremendo alla showgirl

Anche il giornalista esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, si è prestato al gioco facendo da complice. Lui avrebbe dato delle false informazioni alla Santarelli. La bella Giorgia avrebbe ottenuto ben 70mila euro in doni ed oggetti di lusso da Simone, in particolar modo gioielli e borse firmate. Parpiglia quindi, seguendo il proprio copione, ha informato la Santarelli di un appuntamento romantico tra Simone e la Venturini. Quindi lei si è precipitata lì furente, assieme a suo marito, compiendo un’altra sconcertante scoperta (ovviamente sempre finta e che fa parte dello scherzo ai suoi danni, n.d.r.).

LEGGI ANCHE –> Gf Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe “tradite” da Aristide e Denver

Il pianto isterico ed infine la verità

Simone avrebbe prenotato l’intero piano di un hotel e chiamato la cantante Bianca Atzei per un concerto privato. La Santarelli ha chiesto spiegazioni proprio a quest’ultima, ma ecco arrivare in scena Giorgia Venturini. Con la quale il clima è diventato subito teso. Ne ha fatto seguito un pesante botta e risposta, all’interno del quale Elena – che ha un bel caratterino, come ricorderà chi l’ha vista anni fa a ‘L’Isola dei Famosi’ – ha perso la calma ed è scoppiata in un pianto isterico. Poi però le svelano la verità: era tutto uno scherzo, per quanto non proprio di buon gusto. Come diversi altri organizzati da ‘Le Iene’.

GUARDA IL VIDEO