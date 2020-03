Gf Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe “tradite” da Aristide e Denver

Nella casa del Gf Vip il gioco si fa duro, come dimostra il doppio tradimento messo in atto da Aristide Malnati e Andrea Denver durante le nomination.

Tempo di nomination e dunque di tensioni nella Casa del Gf Vip. Ieri sera al televoto settimanale sono andati Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi. Ma c’è stato un piccolo (si fa per dire) imprevisto: al momento di salvare una figura femminile, Aristide Malnati e Andrea Denver hanno “tradito” due persone a loro molto vicine, Antonella Elia e Adriana Volpe.

L’ennesimo colpo di scena al Gf Vip

Antonella e Adriana, due protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf Vip, sono state infatti “scartate” proprio dai loro amici Aristide e Denver. Va da sé che, dopola brutta sorpresa, entrambe sono andate su tutte le furie (soprattutto la Elia, che mai si sarebbe aspettata la nomination di Aristide contro di lei). Le due primedonnoe sono poi state salvate nella nomination a catena, ma la ferita è rimasta.

“Dalle persone non sai mai cosa aspettarti, Aristide Malnati con me ha chiuso” ha tuonato Antonella Elia, profondamente delusa (per non dire altro) dal comportamento di Aristide. Più fredda e distaccata, ma altrettanto amareggiata, la reazione di Adriana Volpe nei confronti di Denvero: “Sono sorpresa, di certo ne parlerò con Andrea in settimana” si è limitata a dire la conduttrice. La battaglia è solo all’inizio.

